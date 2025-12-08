Una noche de aquellas vivió Deportes Concepción en el norte del país. El elenco comandado por Patricio Almendra logró el anhelado ascenso a la Liga de Primera tras superar por 3-2 a Cobreloa en Calama.

El cuadro lila se hizo fuerte en el Estadio Zorros del Desierto y conquistó el segundo cupo para retornar a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, la hazaña tuvo un caído en plena batalla y que asustó a todos los hinchas en el recinto deportivo.

Esto tuvo relación con la grave lesión que sufrió Jonathan Espinola. El paraguayo fue a disputar un balón dividido con Aldrix Jara. Sin embargo, el defensa del Conce sacó la peor parte. Es que al caer al suelo sufrió una luxación en el codo izquierdo. Lo que provocó la rápida acción del personal médico y su salida de inmediato de la cancha para ser atendido.

“Nos indican que podría ser fractura y que tendrá que ser intervenido”, complementó Francisco Sougarret en la transmisión de TNT Sports desde Calama.

La celebración de Jonathan Espinola

Pese a la grave imagen que quedó en la transmisión, el paraguayo reapareció en la celebración de Deportes Concepción y se sumó a los festejos con todo el plantel. Con un cabestrillo para inmovilizar su brazo, el defensa no escondió su alegría por conquistar el anhelado ascenso.

“Gracias a todos los mensajes de buena onda. Vamos Conce Carajo. Somos de primera. Salud Deportes Concepción”, fue la primera postal que sufrió el jugador a sus redes sociales.

“Quiero agradecer a Dios y a la virgen de Caacupé y la virgen de Itape, y a mis familias que estuvieron y están ahí siempre a mi lado y a mis compañeros y la hinchada lila por el apoyo de siempre, un año increíble y maravilloso.!! Somos de primera carajooooo”, agregó minutos más tarde con varias postales de la celebración.

Espinola junto con Larrivey celebrando el ascenso de Concepción

En el registro aparece Espinola junto con todos sus compañeros y obviamente con el cabestrillo que lo acompañará hasta que sea intervenido en las próximas horas.