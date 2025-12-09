Humberto Suazo vive su primer trabajo como entrenador. Tras su retiro, decidió ponerse el buzo de San Luis de Quillota, club al que intentará ascender en el 2026.

Luego de una muy exitosa carrera, Chupete colgó los botines a fines del 2025 justamente en los Canarios. Lejos de ir a disfrutar del retiro, decidió pasar de la cancha a la banca sin escalas, por lo que trabaja pensando en los refuerzos de la próxima temporada.

Los conocidos de Suazo que llegarían a San Luis

El 2025 no fue el año esperado para San Luis. El equipo no pudo llegar ni siquiera a la Liguilla de Ascenso de la Primera B, por lo cual estuvieron muy lejos de alcanzar la máxima categoría del fútbol chileno. El siguiente año se viene un duro campeonato, con Iquique y Unión Española como protagonistas.

Humberto Suazo trabaja en lo que será su primera aventura como entrenador profesional. Como él integró el plantel del año pasado, sabe bien las fortalezas y falencias que tiene el equipo, por lo que está buscando en el mercado jugadores que puedan llegar y ser un aporte.

Uno de los primeros lugares a reforzar es el ataque, zona que conoce muy bien Chupete. Por esta razón, de acuerdo a Soy Canario, es que tiene contemplado fichar a dos delanteros que fueron compañeros suyos en Monterrey.

Estos refuerzos serían Gael Acosta y Luis Guillermo Madrigal, ambos de nacionalidad mexicana. El primero tiene 33 años y viene de defender a Venados de la Liga Expansión de México, mientras el segundo tiene 32 años y su última camiseta fue Panachaiki de Grecia.

Acosta y Madrigal fueron compañeros de Chupete Suazo en su etapa final en Monterrey. Ahora es la dirigencia de San Luis la que analiza si le da el visto bueno al fichaje de estos dos jugadores mexicanos para ir por el anhelado ascenso en el 2026.