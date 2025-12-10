Siguen las movidas en el fútbol chileno y uno que tuvo un terrible año 2025 fue el entrenador Miguel Ramírez. Es que al DT le achacan dos descensos en un mismo año, con pasos por Unión Española y Deportes Iquique.

Con esos regitros, el estratega quiere limpiar su imagen y prontamente tener su revancha en nuestro balompié. Y si ya ascendió con los Dragones Celestes en 2023, ahora buscará la misma hazaña con otro club de la B.

Es que desde la división de plata acercan posiciones con Cheíto para firmarlo como su nuevo entrenador. Tras pelear el ascenso este año y despedirse en la liguilla, en el norte van con todo por Ramírez.

Este es el club que quiere a Miguel Ramírez

Miguel Ramírez está muy cerca de convertirse en el entrenador de Deportes Copiapó. El León de Atacama quiere a un DT con experiencia en ascensos para la Primera B 2026.

Cheíto en Santa Laura /Photosport

“Cheíto sería la principal carta que maneja Deportes Copiapó para llegar al banco de los atacameños“, reveló el sitio especialista, Primera B Chile. Su llegada se da luego que el actual entrenador fichara en Coquimbo.

Tal cual, ya que en el norte buscaban que Hernán Caputto siguiera en la banca, pero tal como explica el citado medio, “la negociación no prosperó y el DT no seguirá en la tienda nortina”.

“Con ese escenario, la escuadra copiapina debió salir a mirar en el mercado y barajó alternativas. Sonaron algunos nombres como Ronald Fuentes, Gerardo Silva y Héctor Almandoz. Sin embargo, el elegido sería Ramírez”, cerraron.