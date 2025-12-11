No falta nada para que llegue a la pantalla una esperada producción de Prime Video, Dímelo Bajito, donde nuevamente la autora Mercedes Ron llevará a los televidentes en un viaje llenó de drama, pasión y secretos.

La historia tiene como protagonistas a Alicia Falcó como Kami, Fernando Lindez como Thiago y Diego Vidales como Taylor, quienes se reencuentran después de muchos años de no verse y… claramente, la relación entre este trío, que alguna vez fueron muy amigos, está en tensión máxima.

Así es la historia de Dímelo Bajito

Los hermanos Di Bianco regresan a la ciudad luego de 7 años, donde ambos integran el equipo de basquetbol, Taylor es la nueva estrella del equipo, mientras que Thiago es el entrenador ayudante.

Por su parte, Kami integra el equipo de baile de la escuela, por lo que ambas escuadras comparten gimnasio e inevitablemente, sus destinos volverán a cruzarse.

El regreso de los hermanos remueve el universo de Kami, ya que mientras Thiago fue el que le dio su primer beso, Taylor fue su gran protector, y tras años sin verse, volver a verlos confunde a la protagonista. A esto se suma, que hay un secreto del pasado que no han podido dejar atrás.

Revisa el tráiler de a continuación

Publicidad

Publicidad

La preparación de los actores para Dímelo Bajito

En conversación con Marie Clare México, los actores hablaron sobre su entrenamiento para caracterizar a los personajes que son atletas.

“En la primera hubo muchísima preparación, yo hice basket y baile. De repente dos deportes nuevos para mí y fue muy divertido. Yo creo que fue un reto y nos ayudó como a conectar a tope con los personajes. Diego y yo jugando juntos al baloncesto, era muy Taylor y Kami’, detalla Alicia Falcó.

Por su parte, Diego Vidales añadió: “Aparte de ayudarnos a entrar más en el personaje, fue también un reto personal y también a descubrir un deporte más, o sea, me lo paso bien. Había jugado con mis amigos, pero no a un nivel profesional para nada. La verdad es que yo valoro mucho la experiencia”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se estrena en Prime Video?

La cinta llega a la plataforma de entretenimiento este viernes 12 de diciembre con la primera parte de su saga.