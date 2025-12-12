El futuro de Brayan Cortés comienza a aclarase pero muy lejos de lo que esperaba. El arquero estaba a la espera de la decisión de Peñarol, la que tenía muy atento a Colo Colo.

El Indio quería seguir en el Manya para la temporada 2026, pero en Uruguay le han dado un portazo definitivo. El club se olvida del chileno y ya le busca un reemplazante, lo que lo obliga a volver al Cacique.

La situación tiene preocupado a Fernando Ortiz, quien deberá esperar a que le encuentren un nuevo club por su deseo de partir. Eso sí, todo dependerá de si llega o no una oferta que deje tranquila a la dirigencia.

Peñarol le devuelve a Brayan Cortés a Colo Colo

En Peñarol ya tomaron una decisión y esa es no comprar a Brayan Cortés. El Indio no podrá cumplir su deseo de seguir en el Manya en el 2026 y deberá volver a Colo Colo para definir su futuro.

Peñarol no buscará comprar a Brayan Cortés y Colo Colo tendrá que buscarle otro equipo. Foto: Photosport.

Si bien aún no hay una voz oficial desde el club, en Ovación del diario El País revelaron que el gigante uruguayo no insistirá por el chileno. Esto, ya que pone la mira en otros porteros.

“Son 10 los contratos que llegan a su fin y en algunos casos desde el Mirasol se conversa por renovaciones, pero en otros ya no. Sabido es que Maximiliano Silvera finalizará su vínculo el 31 de diciembre y no continuará en la institución y lo mismo ocurrirá con Brayan Cortés“, señalaron.

Las cosas llegan a tal punto, que en Peñarol ya le están buscando un reemplazante. Por ahora, las opciones son tres: Washington Aguerre, Pedro Gallese y Matías Dituro. El último es quien corre con ventaja, aunque por ahora no hay nada definido.

Esto deja al portero obligado a volver al Estadio Monumental, donde tendrá que decidir si es que se queda o si busca una salida. Su deseo es mantenerse en el extranjero, pero si no llega una oferta que le guste a Blanco y Negro, no le quedaría otra que seguir en el país.

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y Colo Colo ahora se sentará a escuchar propuestas. El Indio sufre un duro revés en su sueño de jugar en el exterior y ruega para que alguien lo llegue a buscar.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés cierra su etapa en Peñarol luego de haber disputado un total de 21 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en los 1.950 minutos que estuvo dentro de la cancha.