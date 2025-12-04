Colo Colo sigue con mucha atención la situación de Brayan Cortés. El golero termina su préstamo en Peñarol y debería volver al Estadio Monumental para la próxima temporada, aunque nada está definido al 100% todavía.

El iquiqueño tuvo presentaciones buenas y otras no tan buenas durante su semestre en el fútbol uruguayo. El cierre de temporada de Peñarol, que perdió el título contra Nacional, no ayudó en la valoración de su desempeño.

Ahora, con la campaña concluida, el elenco carbonero debe tomar una decisión sobre si ejercen la opción de compra de 1,4 millones de dólares por el 80% del pase de Brayan Cortés o si lo mandan de vuelta a Colo Colo, donde todavía tiene contrato por otra temporada más.

¿Y cuándo se definirá todo? En Uruguay, el periodista Sebas Giovanelli reveló que la situación no se decidirá hasta que el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, vuelva de un viaje y se siente a conversar tanto con la directiva del club como con el portero.

Peñarol define el futuro de Brayan Cortés

Los próximos días serán claves para definir el futuro de Brayan Cortés. También lo serán para Colo Colo, que este fin de semana se juega su última chance de jugar una competencia internacional en 2026, algo que sin duda impactará el armado del plantel para el otro año.

Igualmente, Peñarol tiene hasta el 31 de diciembre de 2025, día en que termina oficialmente su préstamo, para tomar una decisión sobre el golero de 30 años.