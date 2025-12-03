Brayan Cortés no seguirá en Peñarol. Después de un semestre de buenas y no tan buenas presentaciones, en Uruguay tomaron una decisión con el portero: no ejercerán la opción de compra y pondrán fin a su préstamo, por lo que volverá a Colo Colo para la temporada 2026.

La actuación del iquiqueño, que incluyó la participación y eliminación de octavos de Copa Libertadores, y la reciente caída ante Nacional en la final del torneo uruguayo, no convencieron al Manya de pagar 1,2 millones de dólares por el 80% del pase de Brayan Cortés.

Ahora toca volver al Monumental, donde tiene contrato hasta finales de 2027, algo que Óscar Wirth lamentó en conversación con RedGol. “Le renovaron a Cortés cuando no estaba bien. ¿Por qué había que renovarlo?“, reprochó.

“Esa plata gastada en Gabriel Arias es mucho más rentable, pero lamentablemente no te puedes deshacer de él. Digo lamentablemente bajo el punto de vista de la opinión. Si le preguntas a él, te va a decir que no, que está bien, que fue lo correcto”, dijo.

Brayan Cortés vuelve a Colo Colo y esto dice Óscar Wirth | Photosport

ver también Sorpresa en Colo Colo: Peñarol toma impensada decisión con Brayan Cortés en este mercado

“Por algo lo devuelven”: Óscar Wirth condena el regreso de Brayan Cortés a Colo Colo

En ese sentido, Óscar Wirth lamentó el manejo de la dirigencia de Colo Colo durante este año. “Han gastado 10 veces más que otros equipos y juega 20 veces más mal“, reprobó.

Publicidad

Publicidad

“Cuando Brayan Cortés iba a ir a Peñarol, dije que una persona que tiene una buena oportunidad, se agradece. Él tuvo una buena oportunidad, volvió a demostrar de lo que es capaz y se tiene que devolver. No me vas a decir que hizo todo bien. Lo devuelven por algo, obviamente“, cerró.