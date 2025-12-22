Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Mercado de fichajes: Peñarol encontró de inmediato al reemplazante de Brayan Cortés

El cuadro uruguayo no se demoró nada en encontrar un sustituto para el meta chileno, quien terminó su préstamo con el club.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Brayan Cortés se va de Peñarol.
© Getty ImagesBrayan Cortés se va de Peñarol.

Uno de los protagonistas en el mercado de fichajes es el arquero chileno Brayan Cortés, que busca equipo de cara a la temporada 2026.

El ex seleccionado nacional dejó Peñarol tras seis meses en el cuadro uruguayo, debido a que su cesión se terminó y el Manya no hará uso de la opción de compra.

El pase del jugador pertenece a Colo Colo, sin embargo, todo apunta a que no volverá a jugar en el estadio Monumental y apura negociaciones con Puebla de México.

Mercado de fichajes: Colo Colo sufre y se complica la llegada de un refuerzo que estaba “listo”

ver también

Mercado de fichajes: Colo Colo sufre y se complica la llegada de un refuerzo que estaba “listo”

Peñarol ya tiene al reemplazante de Brayan Cortés

Peñarol decidió no hacer uso de la opción de compra por el pase de Brayan Cortés, que se empinaba a los 1.2 millones de dólares.

El cuadro carbonero tenía hace tiempo decidido que el chileno no iba a seguir, porque de inmediato encontró a su reemplazante para la temporada 2026.

Publicidad
Washington Aguerre vuelve a Peñarol. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Washington Aguerre vuelve a Peñarol. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Peñarol tiene listo el fichaje del arquero uruguayo Washington Aguerre, quien vuelve al elenco charrúa tras su paso por Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

Aguerre vuelve como agente libre al elenco de Montevideo y firmará un contrato por dos temporadas. En Peñarol se olvidaron de inmediato de Brayan Cortés.

Publicidad
La fecha en que Colo Colo podría anunciar a sus nuevos refuerzos

ver también

La fecha en que Colo Colo podría anunciar a sus nuevos refuerzos

Lee también
Ni Colo Colo ni la MLS: El sorpresivo club que busca a Diego Rubio
Mercado de fichajes 2026

Ni Colo Colo ni la MLS: El sorpresivo club que busca a Diego Rubio

Mercado: bailó a Colo Colo en la Supercopa y tiene nuevo club en Primera B
Mercado de fichajes 2026

Mercado: bailó a Colo Colo en la Supercopa y tiene nuevo club en Primera B

Cobresal negocia con ex Colo Colo que quedó libre
Mercado de fichajes 2026

Cobresal negocia con ex Colo Colo que quedó libre

¿Se queda en Colo Colo? El duro golpe que recibe Cortés en el mercado
Colo Colo

¿Se queda en Colo Colo? El duro golpe que recibe Cortés en el mercado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo