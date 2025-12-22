Uno de los protagonistas en el mercado de fichajes es el arquero chileno Brayan Cortés, que busca equipo de cara a la temporada 2026.

El ex seleccionado nacional dejó Peñarol tras seis meses en el cuadro uruguayo, debido a que su cesión se terminó y el Manya no hará uso de la opción de compra.

El pase del jugador pertenece a Colo Colo, sin embargo, todo apunta a que no volverá a jugar en el estadio Monumental y apura negociaciones con Puebla de México.

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo sufre y se complica la llegada de un refuerzo que estaba “listo”

Peñarol ya tiene al reemplazante de Brayan Cortés

Peñarol decidió no hacer uso de la opción de compra por el pase de Brayan Cortés, que se empinaba a los 1.2 millones de dólares.

El cuadro carbonero tenía hace tiempo decidido que el chileno no iba a seguir, porque de inmediato encontró a su reemplazante para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Washington Aguerre vuelve a Peñarol. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Peñarol tiene listo el fichaje del arquero uruguayo Washington Aguerre, quien vuelve al elenco charrúa tras su paso por Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

Aguerre vuelve como agente libre al elenco de Montevideo y firmará un contrato por dos temporadas. En Peñarol se olvidaron de inmediato de Brayan Cortés.

Publicidad

Publicidad