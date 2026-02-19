Las vueltas del fútbol. El delantero chileno Juan Carlos Gaete salió de nuestro país para ser refuerzo del Cartaginés en Costa Rica, donde ya convirtió goles y ahora compite a nivel internacional, con tamaña suerte de enfrentar a una leyenda como el alemán Thomas Müller.

Pongamos en contexto. El futbolista que fracasó en Colo Colo y que vivió un renacer en Cobresal, emprendió su primera aventura internacional en Centroamérica, en un equipo que llegó vía repechaje a la Copa de Campeones de Concacaf, la conocida Concachampions.

Por la primera ronda de este certamen, Gaete y Cartaginés recibieron en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago a Müller que vio acción con Vancouver Whitecaps, finalista de la última temporada en la MLS. El duelo terminó en igualdad sin goles.

El impensado choque de Gaete contra Thomas Müller

La pregunta fue si ambos futbolistas lograron coincidir en cancha. La respuesta corta es sí, la más extensa es no. ¿Qué pasó? En los “ticos”, el chileno fue titular, tuvo una clara ocasión para convertir y salió reemplazado en el minuto 66 por el hondureño Marcelo Pereira.

Al mismo tiempo que Gaete se retiraba de la cancha, Müller ingresaba al juego en los Whitecaps, ocupó el lugar del paraguayo Andrés Cubas y portó la cinta de capitán en el elenco canadiense, aunque no logró marcar diferencias durante su participación.

La revancha entre Cartaginés y Vancouver se disputará el próximo miércoles 25 de febrero, cuando el equipo del chileno deba viajar hasta Norteamérica donde jugarán en la cancha sintética del BC Place, a partir de las 23:30 horas (de Chile), donde el que gane avanza a octavos de final.

Los números del chileno en Costa Rica

Con la camiseta de Cartaginés, Juan Carlos Gaete disputó un total de 386 minutos en siete encuentros, cinco por la liga local, uno por la Copa de Costa Rica y el último de Concachampions. Registra dos goles y recibió dos tarjetas amarillas.

Juan Carlos Gaete en acción con Cartaginés (Concacaf)

