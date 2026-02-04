Los chilenos en el extranjero han tenido un destacado inicio de 2026 y hay uno que no se quiere quedar atrás. Juan Carlos Gaete logró dar su esperado salto al exterior y lo está aprovechando al máximo, marcando un nuevo gol en las últimas horas.

El ex delantero de Cobresal dejó el país para firmar con el Cartaginés de Costa Rica, donde ha dado que hablar en sus primeras actuaciones. Tanto, que la noche de este martes demostró que vino a ser una aporte e ilusionó a su equipo con una remontada.

Y si bien no la pudieron conseguir, el chileno está destacando con luz propia después de años perdido en nuestro país. Una situación que de seguro sigue atentamente Nicolás Córdova pensando en los amistosos que tendrá la selección chilena este año.

Juan Carlos Gaete sigue imparable en Cartaginés

La aventura de Juan Carlos Gaete en el Cartaginés ha sumado un nuevo capítulo la noche de este martes. En la llave de cuartos de final de la Copa de Costa Rica, el chileno anotó el descuento del Cartaginés ante el Sporting.

Juan Carlos Gaete le dio el empate parcial al Cartaginés en Costa Rica. Foto: Cartaginés.

Después del gol de Joshua Navarro en los 19′ minutos de juego, el ex Cobresal apareció de inmediato para igualar las cosas. Fue en los 20′ de compromiso cuando se mandó una gran jugada personal para igualar las cosas.

En el límite del área, Jun Carlos Gaete se acomodó y le quebró la cintura a sus rivales. Ahí encontró un espacio para sacar un remate perfecto que significó el 1 a 1 que los ilusionó con dar el golpe, aunque se terminaron quedando en las ganas.

Aunque el Sporting no desaprovecharía la localía y le terminó pasando por encima en el segundo tiempo. Con tantos de Dylan Ramírez (56′) y un doblete de Kevin Espinoza (75′ y 84′), el Sporting se llevó un triunfo por 4 a 1.

Aunque más allá del resultado, es para destacar el nivel que está mostrando el ex Colo Colo en sus primeros partidos. Su juego ha tenido un alza y todo indica que tiene con qué soñar en grande en su paso por Costa Rica.

Juan Carlos Gaete disfruta de un buen inicio de temporada 2026 lejos de nuestro país. El ex Cobresal está aprovechando su primera experiencia en el extranjero y, pese a la derrota, se eleva como la gran figura del Cartaginés.

¿Cuáles son los números de Juan Carlos Gaete en el Cartaginés?

Con su actuación ante Cartaginés, Juan Carlos Gaete llegó a los 4 partidos oficiales en total en la temporada 2026. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 236 minutos que acumula dentro de la cancha.

