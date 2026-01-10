ver también Evita la Primera B: Steffan Pino es anunciado como refuerzo en un club que se rearma para la élite

Luego de terminar la temporada, rápidamente quedó confirmado que Juan Carlos Gaete debía buscar nuevo club en el mercado de fichajes. Esto porque Cobresal comunicó que su estadía en El Salvador finalmente terminó. Fueron varias idas y venidas del puentealtino a El Cobre, pero llegó la hora de decir adiós.

Y de emprender un inesperado desafío en uno de los clubes grandes que tiene el Caribe. Se trata del Cartaginés, un importante equipo de Costa Rica. De hecho es el quinto equipo más ganador del fútbol tico, donde entre el Saprissa, el Herediano y el Alajuelense dominan con importante hegemonía.

Este viernes 9 de enero, casi a última hora, quedó confirmada la nueva estación futbolera de Gaete: “El futbolista chileno es nuestro segundo refuerzo para la temporada”, informó el Decano, que tiene 119 años de historia y afina detalles para la venidera campaña de la máxima categoría costarricense.

Esta será la primera aventura internacional del rapidísimo extremo, quien en su momento fue comprado por Colo Colo. Pero nunca pudo consolidarse como indiscutido en el Cacique. Más bien todo lo contrario: deambuló de un lugar a otro sin poder ratificar su potencial en Pedrero.

Juan Carlos Gaete en acción ante Raimundo Rebolledo en una Supercopa que la UC le ganó a Colo Colo en el Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Así las cosas, el mercado de fichajes de 2026 puso a Juan Carlos Gaete en su primera aventura extranjera. El atacante de 28 años sumó muy poca acción en la campaña pasada: por la Liga de Primera disputó 11 partidos y totalizó apenas 376 minutos.

En la Copa Chile contabilizó cuatro presencias. Con esa participación tuvo 239 minutos más de juego. No anotó goles y sólo regaló una asistencia para Cobresal, donde Gustavo Huerta no lo tuvo entre los prioritarios. Algo que sí ocurrió con César Munder, quien también dejó El Cobre. Pero para ir a Palestino.

Juan Carlos Gaete corre en el Bicentenario de La Florida en un duelo ante Audax Italiano. Lo persigue Jorge Espejo. (Diego Martin/Photosport)

Además del cuadro Minero, Gaete tuvo pasos por Deportes Copiapó, Unión La Calera, San Luis de Quillota, Deportes Santa Cruz y Magallanes. Un camino largo que ahora lo sitúa en el caribe, donde el jugador nacido el 21 de mayo de 1997 espera despuntar con goles, endemoniados piques y gambetas. El tiempo dirá…

Así quedó Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal se ganó el derecho de jugar la edición 2026 de la Copa Sudamericana gracias a la posición que ocupó en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

