Parecía poco probable que Steffan Pino acompañara a Deportes Iquique en la Primera B del fútbol chileno, pues era claro que su intención sería seguir en la máxima categoría, ya sea en el país como en el extranjero. Y finalmente encontró un nuevo club donde desplegar su capacidad goleadora.

El espigado atacante de casi dos metros de estatura fue confirmado como refuerzo de Cobresal, que lo recibió con bombos platillos cuando parecía que Pino figuraba en los planes de Colo Colo. “¡Altura, potencia y gol para la legión minera en 2026!”, anunciaron los albinaranjas en sus redes oficiales.

Así las cosas, el ex ariete de los Dragones Celestes, Deportes La Serena y Universidad de Concepción tendrá una misión exigente en su arribo al estadio El Cobre: reemplazar al uruguayo Diego Coelho, quien fue una garantía anotadora en su paso por el desierto.

El charrúa fue ratificado como incorporación de Audax Italiano y dejó un vacío que el gigante Pino intentará llenar. Eso sí, su año 2025 no fue tan bueno: anotó sólo seis goles en 30 partidos jugados. cinco en la Liga de Primera que terminó con su equipo descendido. Y uno en la Copa Sudamericana.

Steffan Pino ante Colo Colo en el Tierra de Campeones. (Johan Berna/Photosport).

Por su parte, el cuadro de la Tierra de Campeones también informó la salida del larguirucho ariete, quien no se aleja definitivamente de la región de Tarapacá. “Parte a préstamo, pues mantiene contrato vigente”, manifestó Deportes Iquique en sus cuentas oficiales.

Efectivamente Steffan Pino está ligado a Iquique hasta diciembre de 2027, mientras que su cesión a Cobresal será sólo por 2026. Por el momento, el otrora seleccionado chileno a un microciclo con Reinaldo Rueda cuenta las horas para ponerse a las órdenes del experimentado entrenador Gustavo Huerta.

Steffan Pino le hace el quite a la Primera B y firma en Cobresal

Con este panorama, Steffan Pino se olvida de la Primera B y recala en Cobresal, que consiguió un boleto a la Copa Sudamericana, aunque ha sufrido varias bajas durante este mercado de fichajes. Por ejemplo, la salida de César Munder, quien terminó su estadía de tres años en El Cobre y recaló en Palestino.

Otro que le dijo adiós al club tras un periplo larguísimo en el desierto fue Cristhofer Mesías, capitán y referente de la institución, quien genera interés en Palestino. Diego Céspedes, también de larga trayectoria en El Salvador, fue uno más que se despidió. Y Jorge Henríquez, quien fichó en Deportes Concepción. O el argentino Félix Triñanes, quien por contrato debe volver a Deportes Temuco.

Steffan Pino ante Franco Bechtholdt, quien será su compañero en Cobresal este 2026. (Alex Diaz/Photosport).

Eso sí, hubo algunos que renovaron su permanencia en el club: el portero Jorge Pinos, el defensor Franco Bechthold, el argentino Christian Moreno y el panameño César Yanis. Y varios refuerzos: Esteban Valencia, Juan Fuentes, Antonio Castillo y el uruguayo Agustín Nadruz, quienes acompañarán a Steffan Pino esta campaña. El tiempo dirá cómo termina esta historia conocida. La reingeniería casi total de cada inicio de año en Cobresal.

Así quedó Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

