Movidas 2026: Audax Italiano se olvida de Eduardo Vargas y le quita goleador a su rival en Copa Sudamericana

Audax Italiano se mete de lleno en el mercado de fichajes y presenta al reemplazante de Eduardo Vargas. Así lo informaron este viernes donde enfatizaron que el goleador llega para disputar la Copa Sudamericana en 2026.

“Turboman” no renovó con los itálicos y todo indica que su futuro estará en Universidad de Chile. Por lo mismo, la dirigencia de los tanos decidió remecer el mercado. A tal punto que le quita a su máximo goleador a quien será su rival en copas internacionales.

Esto tiene relación con Diego Coelho. El delantero de 30 años llega a Audax Italiano para hacer olvidar la etapa del Bicampeón de América. Además tendrá que enfrentar la llave de la Sudamericana ante su ex club, Cobresal.

El nuevo goleador de Audax Italiano

La primera señal la había mandado Diego Coelho que anunció su salida de Cobresal. Pero luego vino la confirmación desde Audax con una publicación indicando que su refuerzo vendría de Uruguay. “La casa se arma por el arco… contrario”, adelantaron.

“El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho. El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores con equipos nacionales”, informaron desde Audax Italiano.

Coelho ahora será el nuevo delantero de Audax Italiano

Ahora solo resta que el delantero supere los exámenes médicos para sumarse a la pretemporada y confirmar su vínculo por las próximas dos temporadas.

Cabe consignar que Audax debe disputar la Copa Sudamericana y se mide en la fase previa ante Cobresal. El ganador de la llave que se disputará el 3 de marzo en el Estadio Zorros del Desierto, pasará directamente a la fase de grupos del torneo internacional.