Diego Coelho tuvo una gran temporada en Cobresal donde se convirtió en uno de los goleadores del Campeonato Nacional. Por lo mismo, la figura de los Mineros se convirtió en uno de los jugadores cotizados en este mercado de fichajes y estaría cerca de cerrar su arribo a un nuevo club.

El jugador uruguayo fichó con Cobresal el 2024, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la escuadra. Sin embargo, para el 2026 el atacante, queda como jugador libre, buscará nuevos rumbos y todo revela que se sumará a Audax Italiano.

La llegada de Diego Coelho a Audax

Hace algunos días, se hablaba de la posible llegada del goleador al cuadro audino, donde ahora el periodista Renzo Luvecce. “Me indican que Audax Italiano alcanzó un acuerdo total con el goleador Diego Coelho y el delantero debería ser presentado próximamente”.

Asimismo, hace algunos días Tano Noticias reveló que el delantero uruguayo “mantiene conversaciones avanzadas con Audax Italiano para transformarse en refuerzo de cara a la temporada 2026”.

Añadiendo que “el delantero aparece como una opción concreta para potenciar el ataque audino, en el marco de la reestructuración del plantel pensando en el próximo año”.

El jugador se despedirá de los Mineros /Oscar Tello/Photosport

La carrera de Coelho

La figura uruguaya de 30 años comenzó su carrera el año 2017, donde debutó junto a Nacional de Uruguay. Tras esto, paso por clubes como Boston River, Defensor Sporting y Cerro de la misma liga.

En 2022 arribó a Chile, donde se sumó a Curicó Unido, cambiando de equipo el 2024 cuando se sumó a Cobresal, convirtiéndose en una de las grandes figuras del cuadro minero y del Campeonato Nacional al convertir 12 tantos y quedando en el tercer puesto de la tabla de goleadores.