Colo Colo Femenino ya comenzó a proyectar lo que será la temporada 2026, un año que volverá a presentar desafíos de alto nivel.

Las dirigidas por Tatiele Silveira cerraron un 2025 sobresaliente, en el que cumplió con creces sus objetivos: volvió a levantar el título nacional y celebró un histórico tetracampeonato.

A eso se sumó una destacada actuación internacional, donde ilusionó a la hinchada y finalizó en el cuarto lugar de la Copa Libertadores. Con ese respaldo, el gran desafío para el próximo año será sostener el dominio local y pelear por el penta campeonato.

El puesto clave que busca reforzar Colo Colo Femenino

La experiencia del plantel alimentan la ambición de mejorar lo realizado en la última Libertadores. En ese contexto, la dirigencia ya comenzó a moverse en el mercado para fortalecer el equipo.

De acuerdo a lo informado por DaleAlbo, el pasado martes quedó sellado el acuerdo para la llegada de Claudia Salfate, lateral derecha proveniente de Coquimbo Unido, quien se convertirá en el primer refuerzo del Cacique.

Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como la gerencia deportiva siguen trabajando y ya analizan nuevas incorporaciones para robustecer un plantel que apunta alto a nivel internacional.

En esa línea, según pudo averiguar DaleAlbo, la intención del club es sumar variantes en ofensiva. La prioridad estaría en incorporar una centrodelantera, preferentemente extranjera, que pueda competir o complementarse con Mary Valencia, una de las figuras más importantes del actual equipo albo.

Las albas que renovaron para 2026

Además de informar las salidas que tendrá el plantel, Colo Colo Femenino: Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Fernanda Ramírez, Diana Díaz y Catalina Mellado.

También se confirmaron importantes renovaciones con el objetivo de mantener la base del equipo dirigido por Tatiele Silveira: Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña continuarán defendiendo la camiseta alba por un año más.

En tanto, Yanara Aedo, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez aseguraron su permanencia en el club tras extender sus contratos por dos temporadas.