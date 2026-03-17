Esta semana se vivirá un evento importante en la Conmebol, ya que este jueves se celebrará el sorteo de la fase de grupos de los dos torneos internacionales más importantes del continente: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ambas en su edición 2026.

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En el caso de “La Gran Conquista”, son tres los clubes chilenos que dirán presente en el certamen: Audax Italiano, que eliminó a Cobresal; Palestino, que dio el batacazo ante Universidad de Chile; y O’Higgins de Rancagua, conjunto que llega tras clasificar a la Fase 3 de la Libertadores, donde no pudo ante Deportes Tolima.

¿Día, horario y TV para el sorteo de la Copa Sudamericana?

El sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile , en un evento que se realizará en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, Paraguay.

La transmisión oficial estará a cargo de los canales de YouTube y Facebook de la CONMEBOL, de forma gratuita. Además, se podrá ver a través de ESPN, DSports de DirecTV y las plataformas Disney+, DGO y Prime Video.

Los bombos del sorteo de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

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Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Deportivo Recoleta, Juventud, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.

Así se juega la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1: Semana del 6 de abril.

Fecha 2: Semana del 13 de abril.

Fecha 3: Semana del 27 de abril.

Fecha 4: Semana del 4 de mayo.

Fecha 5: Semana del 18 de mayo.

Fecha 6: Semana del 25 de mayo.

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Los 32 equipos que diran presentes en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Conmebol Sudamericana)

Solo el primero de cada grupo (8 en total) avanzará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos accederán a un repechaje, donde se enfrentarán a los ocho equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ganadores de esos cruces clasificarán a los octavos, instancia en la que los líderes de grupo esperan rival.

En resumen

Este jueves se realiza el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en Luque, Paraguay.

de la fase de grupos de la en Luque, Paraguay. Tres equipos chilenos dirán presente: Audax Italiano, Palestino y O’Higgins.

Se podrá ver gratis por YouTube y Facebook de Conmebol, además de ESPN, DSports y plataformas digitales.

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