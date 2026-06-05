Por años, los hinchas rivales del Cacique han afirmado como verdad dos aspectos estadísticos que miran a menos lo conseguido. En RedGol los desmentimos.

Es 5 de junio. Se cumplen 35 años desde que Colo Colo pasó a la historia como el primer y único equipo chileno que ganó la Copa Libertadores. En aquel 1991, se impuso en la Final por 3-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental.

Con el correr de los años, y más potente en la era de las redes sociales, hinchas de equipos rivales han hecho correr mitos entorno a la conquista continental del Cacique, en busca de “mirar en menos” lo que se logró. O derechamente mentir.

Por ello, buscamos en las estadísticas oficiales de la CONMEBOL para demostrar que aquellos “mitos” en torno al título de Copa Libertadores que logró Colo Colo son falsedad absoluta. Para dejar de quitarle méritos a la hazaña que se logró hace 35 años.

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Los mitos falsos de Colo Colo campeón de Libertadores 1991

El primero de ellos es el que dicen que “no había equipos brasileños” en esa edición. Una mentira total. Es que si revisamos la historia de la Copa, hubo sólo tres ediciones en las que ese país no tuvo representantes. Fueron en 1966, 1969 y 1970.

Para 1991 los representantes fueron Corinthians como campeón del Brasileirão y Flamengo como monarca en Copa de Brasil. Ambos fueron parte del grupo 3 junto con Nacional y Bellavista. Los dos gigantes más el Bolso avanzaron a octavos de final.

En instancias finales, el Timão fue eliminado por Boca Juniors con un 4-2 global y se metió en cuartos de final donde sacó del camino al Mengão para llegar a la semis donde cayó ante Colo Colo, que en su ruta sacó a los uruguayos.

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El otro mito que rodea este título es que el Cacique fue “el peor campeón en la historia de la Copa Libertadores“, pues apenas logró un 67.9 por ciento de rendimiento en base a siete victorias, cinco empates y dos derrotas.

Aquí hay dos cosas por aclarar, la primera es que Colo Colo fue el mejor local de ese torneo, pues ganó el 100% de sus partidos en el Monumental, pero de visita apenas logró un 23.8%, gracias a que tuvo cuatro igualdades y dos caídas.

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En honor a la verdad, el “peor” monarca de Libertadores fue Liga Deportiva Universitaria de Quito, que en la edición 2008 sólo ganó cinco de 14 encuentros, es decir, un 47.9% de rendimiento.

En síntesis

Se cumplen 35 años de la histórica Copa Libertadores ganada por Colo Colo ante Olimpia.

de la histórica Copa Libertadores ganada por Colo Colo ante Olimpia. Sí jugaron clubes brasileños en 1991 : Flamengo y Corinthians participaron y clasificaron a llaves finales.

: Flamengo y Corinthians participaron y clasificaron a llaves finales. No fue el peor campeón: Tuvo un 67.9% de rendimiento; el registro más bajo lo tiene LDU Quito (2008).

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