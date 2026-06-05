Sergio Salgado, quien dejó Colo Colo en abril de 1991, recuerda los partidos que jugó en la histórica campaña de la Copa Libertadores.

Este 5 de junio se cumple un año más del logro más importante de un club chileno: el título de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991. Han pasado 35 años de aquella histórica y mágica noche en el Monumental.

Uno que no estuvo en la final, pero que sí formó parte de la campaña y su nombre no siempre es recordado, es Sergio Salgado. Jugó cuatro partidos en la fase de grupos, pero se fue a Deportes Antofagasta en abril de 1991, antes de que terminara la copa. No dio la vuelta olímpica.

Hoy, en conversación con RedGol, el exdelantero recuerda esa campaña con orgullo. “Estuve inscrito, jugué la primera fase“, rememora. De hecho, anotó un penal (que tuvo que repetir) contra Barcelona de Ecuador en Macul.

Algunos lo llaman “el campeón sin medalla“, pero a él no le molesta. “Lo importante es que estoy ahí. Está en la inscripción de la copa, que eso es muy importante. Ahora, de jugar o no jugar, bueno… Yo jugué, otros no jugaron y con eso me conformo. Estoy orgulloso de ser parte de un plantel que ganó una Copa Libertadores en este país“, dice.

“Si yo sé que Colo Colo ganaba la Copa Libertadores…”: La reflexión de Sergio Salgado 35 años después

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Sí tiene una medalla, pero no es la oficial. De todas formas, se alegra de ser parte de las celebraciones que hará el plantel campeón este año. “También tenemos un asiento, cada uno con su nombre, en el Monumental. Y eso no deja de ser“, dice con orgullo Sergio Salgado.

Sobre la decisión de irse, revela que “siempre jugué, con Arturo (Salah), con Mirko (Jozic). Ahora, yo sé que si Colo Colo gana la Copa Libertadores, no me voy a Antofagasta. Me quedo“.

“Pero soy un agradecido de la institución, del club y de todos mis colegas, mis compañeros en ese tiempo, yo agradecido siempre del club donde jugué, porque logré cosas importantes en mi persona como carrera“, dice.

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Es tanto el cariño que sigue en contacto con sus compañeros. “Hasta hoy nos comunicamos. Soy parte del plantel, y agradecido y orgulloso de ser parte del plantel de Colo Colo que tiene una Copa Libertadores, que ningún club en Chile tiene“, menciona.

“No todo el mundo es campeón en Colo Colo. Tantos deportistas que hay en nuestro país, pero no todos fueron campeones. Yo fui campeón dos años seguidos con Arturo y después llegó Mirko, tomó el plantel y fue campeón, y soy parte de ese de ese plantel“, cierra.