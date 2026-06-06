El preparador de arqueros del cuadro merengue, Luis Llopis, habló sobre el joven futbolista de Colo Colo y advirtió que "tiene mucha proyección".

Al momento en que debió tomar el lugar del lesionado Fernando De Paul, los ojos de todo el fútbol chileno se posaron en Gabriel Maureira, que a sus 19 años asumió la titularidad en el arco de Colo Colo y lo hizo de gran forma.

En ocho compromisos que jugó bajo los tres palos del Cacique, siete de ellos como titular, recibió nueve goles en contra y todavía no entrega vallas invictas. Pese a esto, su rendimiento es reconocido por históricos guardametas como Claudio Bravo.

Pero las loas para Maureira cruzan las fronteras y se alejan de la órbita de Colo Colo. Nada menos que desde el Real Madrid tuvieron palabras elogias para el joven futbolista. Fue su preparador de arqueros Luis Llopis quien tomó la palabra.

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Desde el Real Madrid llenan de elogios a Maureira

El profesional es parte del 4º Congreso Internacional de Entrenadores de Arqueros que organiza el Instituto Nacional de Fútbol (INAF), instancia donde reconoció que a uno de los goleros que pudo ver de nuestro país es al de los albos.

“Lleva una progresión muy buena, tiene mucha proyección para ser importante en el fútbol chileno“, aseguró el personero de Real Madrid sobre Maureira, donde además aprovechó para reconocer a una leyenda chilena como Claudio Bravo.

“Sin duda es un referente, un portero muy táctico, adelantado a su tiempo, tenía implicación en la fase ofensiva y defensiva, buen juego aéreo. Ha sido de los porteros top a nivel mundial”, sentenció Luis Llopis, invitado de honor a este congreso.

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Gabriel Maureira, el actual arquero titular de Colo Colo (Photosport)

En síntesis