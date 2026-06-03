“Mientras en la tele hablan”: Revelan la condición para que José Mourinho vuelva a dirigir el Real Madrid

En medio de las votaciones que se celebran este domingo, el DT portugués dio un golpe de timón y recalcó las condiciones que deben cumplirse para asumir en el cargo.

Real Madrid vive un periodo crucial para el futuro de la institución. Tras un final de temporada para el olvido, y sin jugadores en la selección de España que disputará el Mundial, ahora el foco está en la interna del club. Esto debido a que se avecina las votaciones para cambiar de Presidente y podría marcar el fin del legado de Florentino Pérez.

El pasado 12 de mayo, ante los rumores de problemas de salud, el empresario decidió presentarse a las elecciones una vez más. “Convocó elecciones porque trabaje para que los dueños del club sean los socios. Me volveré a presentar”, expresó el dirigente de 79 años.

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Lo que nadie imaginaba que su principal rival sería Enrique Riquelme. El empresario en el sector de energía solar puso el pie en el acelerador y se lanzó con todo por el batacazo a sus 37 años.

A tal punto que este miércoles apareció en el programa “El Hormiguero” para en pantalla confirmar su candidatura y anunciar fichajes bombásticos.

“Yo voy a las cosas a ganar. Soy madridista, no tenía talento para el fútbol y quería ayudar al club desde los despachos. Creo que se puede aportar y puedo ayudar al Madrid desde la presidencia”, fueron sus primeras frases. Incluso en el programa mencionado anunció que si logra ser presidente, el primer fichaje será nada menos que Rodri. Volante que llegaría desde el Manchester City.

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La condición para que Mourinho vuelva al Real Madrid

El tema es que dicha maniobra ya se conoce de memoria en la interna Del Real Madrid. Es que así fue como Florentino Pérez llegó al mando en 2000. En dicha temporada superó a Lorenzo Sanz y se quedó con el mando del club.

Tras una larga teleserie, que hasta Netflix llevó a la pantalla, llegó Luis Figo proveniente desde el Barcelona. Lo que marcó el comienzo de los “galácticos” y fichajes que rompieron el mercado año tras año.

Ahora Florentino Pérez, tras ser golpeado por su rival decidió ocupar sus redes sociales y confirmar un retorno a lo grande. “Mientras en la tele hablan y hablan”, comenzó registro vitalizado en la cuenta Florentino 2026. Pero lo mejor llegó al final con el “Sí” de José Mourinho.

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Por lo que todo indica que si se mantiene como presidente, el primer gran refuerzo será el retorno de “The Special one” para reordenar la casa. Ahora resta conocer el resultado de los sufragios que se realizarán este domingo 7 de junio.