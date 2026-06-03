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Lo retiró Clemente Montes y ahora suena como candidato para dirigir Boca Juniors

El nombre de Ander Herrera reaparece como opción para asumir el cargo tras la salida de Claudio Úbeda. Su debut internacional sería ante O'Higgins.

Por Felipe Pavez Farías

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Herrera sería el nuevo DT de Boca tras la salida de Úbeda
© getty imageHerrera sería el nuevo DT de Boca tras la salida de Úbeda

Boca Juniors enfrenta una tormenta perfecta en Argentina. El elenco xeneize quedó fuera de la Copa Libertadores ante Universidad Católica y esto desató una crisis total en el cuadro trasandino. 

Es que el gran objetivo del año era la Libertadores, y con el arranque de año todo avecinaba una gran campaña. Sin embargo, todo se derrumbó con las últimas fechas y el golazo de Clemente Montes

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La jugada del seleccionado nacional sacó a relucir las falencias del xeneize. Incluso dejó a la luz un particular detalle con Ander Herrera. El experimentado volante en su intento por quitarle la pelota, terminó de rodillas al suelo y viendo en primera fila el golazo al ángulo en La Bombonera. 

Lo retiró Clemente Montes y ahora suena como opción en Boca Juniors

El tema es que está semana se decidió sacar del cargo a Claudio Úbeda para ya enfocarse en la Copa Sudamericana donde se medirán ante O’Higgins y en el torneo trasandino de clausura.

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En Boca Juniors se finalizó su proceso tras asumir por la lamentable muerte de Miguel Ángel Russo. Entre las opciones para asumir suena Gustavo Costas, Ricardo Gareca, y Antonio Mohamed. 

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Montes dejó en el suelo a Herrera y ahora el volante español de 36 años piensa en el retiro.

Montes dejó en el suelo a Herrera y ahora el volante español de 36 años piensa en el retiro.

Pero ahora la otra opción que se desliza en la prensa trasandina es Ander Herrera. Sí, el mismo jugador que dejó loco Montes, anunciaría su retiro en los próximos días. Y para seguir ligado a la institución, buscaría la opción de comenzar su carrera como DT. 

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