Tras derrota ante U Católica: La escueta despedida de Boca Juniors a Claudio Úbeda

El elenco xeneize que ahora será rival de O’Higgins en Copa Sudamericana, se quedó sin DT y debe buscar reemplazante para la llave de julio.

Un terremoto de palabras mayores desató Universidad Católica en el gigante del continente como Boca Juniors. Esto tras la derrota de Copa Libertadores por 1-0 en el Estadio La Bombonera.

El golpe a los xeneizes fue más que duro. Su fortaleza fue derribada y para peor quedó renegado a disputar la Copa Sudamericana, donde aparece otro elenco chileno como O’Higgins.

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La primera reacción de Boca fue morder la derrota. Sus jugadores recibieron días de descanso, y ya se vio a nombres como Carlos Palacios de retorno en Chile.

Pero la dirigencia decidió dar un importante golpe y este 2 de junio decidió la salida definitiva de Claudio Úbeda.

Busca entrenador: Boca Juniors despidió a Claudio Úbeda

El adiestrador asumió la dirección del xeneize tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El asistente pasó a ser el DT principal de Boca.

En arranque fue prometedor, pero con los meses se fue diluyendo. El inicio del 2026 volvió a reunir respaldo, en especial con los triunfos sobre la UC en el Claro Arena y ante Barcelona de Guayaquil. La Copa Libertadores parecía en el bolsillo, con solo dos fechas disputadas. Además logró vencer a River Plate en el Estadio Monumental.

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Pero el buen rendimiento se fue cayendo: la eliminación en el Campeonato de Apertura, fue el primer aviso. Luego la derrota por 1-0 ante Universidad Católica finalmente fue la guinda de la torta y el cierre de un ciclo para el olvido.

El ex DT de Magallanes terminó con 34 partidos dirigidos, de los cuales 18 ganó, empató 7 y perdió 9. Para peor fue eliminado en todos los torneos que disputó y no llegó a ninguna final.

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Por lo mismo, se decidió finalmente este martes su salida definitiva de la banca xeneize. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo”, indica el comunicado oficial.

“Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, complementaron.

Por lo que ahora Williams Alarcón y Carlos Palacios, esperan por el nuevo cuerpo técnico para definir su futuro en institución trasandina. Los nombres ya empiezan a sonar en La Bombonera y van desde Antonio Mohamed, Gustavo Costas hasta el nombre de Ricardo Gareca.

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En resumen:

La dirigencia de Boca Juniors oficializó la salida definitiva del entrenador Claudio Úbeda.

El estratega argentino dejó su cargo tras ser eliminado de la Copa Libertadores.

El exdirector técnico concluyó su ciclo con un registro de 18 partidos ganados.