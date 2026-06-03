Las Estrellas Negras se transformaron en uno de los combinados más de temer del continente africano. Ahora batallarán en un difícil grupo.

Datos principales

Confederación: CAF.

Apodo: Black Stars (Estrellas Negras).

Ranking FIFA: 74°.

Grupo en el Mundial: L (Panamá, Inglaterra y Croacia).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Este grupo del Mundial 2026 es el de los que arrasaron en la clasificación. Al igual que Panamá, Inglaterra y Croacia, la Selección de Ghana consiguió su pase a la cita planetaria gracias a unas clasificatorias de gran nivel, donde quedaron primeros del Grupo I.

Las Eliminatorias africanas tienen ciertas dificultades y, una de ellas, son las visitas. Eso hizo que Ghana llegase al Mundial 2026 con una derrota. Fue ante Islas Comoras, en Moroni, cuando las Estrellas Negras perdieron, pese a dominar el encuentro (0-1). Finalmente, clasificaron con 25 puntos, con ocho duelos ganados, un empate y la mencionada caída.

Calendario y estadios en los que juega

Ghana vs. Panamá (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: DirecTV.

Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio, 16:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Croacia vs. Ghana (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros recorridos en la Fase de Grupos: 1.145 kms. (Toronto-Boston-Filadelfia).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 9,1%

Llegar a cuartos de final: 7,7%

Llegar a semifinales: 3,2%

Llegar a la final: 1,2%

Ser campeón: 0,3%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Si bien es difícil que ocupen los dos primeros puestos, la IA de Google, Gemini, cree que Ghana clasificará a la ronda de dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

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Esto lo logrará gracias a un triunfo ante Panamá (“el poderío ofensivo africano le va a ganar a la táctica panameña”); una derrota ante Inglaterra (“Inglaterra lo ganará por la calidad de su plantilla”); y un empate ante Croacia (“el empate será un negocio redondo para ambos”).

Luego, Ghana tocará techo. Las Estrellas Negras, según dice Gemini, se irán eliminadas en la ronda de dieciseisavos, tras tener que enfrentar a una selección que dominará su grupo.

El plantel de Ghana

Porteros:

– Benjamin Asare (Hearts of OAK)

– Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

– Joseph Anang (St. Patrick Athletic)

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Defensores:

– Baba Abdul Rahman (PAOK Salónica)

– Gideon Mensah (Auxerre)

– Marvin Senaya (Auxerre)

– Alidu Seidu (Stade Rennes)

– Abdul Mumin (Rayo Vallecano)

– Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

– Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg)

– Kojo Oppong Peprah (OGC Nice)

– Derrick Luckassen (Pafos FC)

Mediocampistas:

– Elisha Owusu (Auxerre)

– Thomas Partey (Villarreal)

– Kwasi Sibo (Real Oviedo)

– Augustine Boakye (AS St-Etienne)

– Caleb Yirenkyi (Norsdjaelland)

– Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

– Kamal Deen Sulemana (Atalanta)

Delanteros y Extremos:

– Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah)

– Ernest Nuamah (Olympique Lyon)

– Antoine Semenyo (Manchester City)

– Brandon Thomas-Asante (Coventry City)

– Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)

– Iñaki Williams (Athletic Bilbao)

– Jordan Ayew (Leicester City)

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Jugador estrella: Iñaki Williams

Nacido en Bilbao luego de que sus padres cruzaran el desierto del Sahara, Iñaki Williams forjó una identidad única que une la tradición vasca con el orgullo africano. Aunque el cartel del mejor jugador en la historia de Ghana le pertenece estadísticamente a leyendas como Abedi Pelé o Asamoah Gyan, el mayor de los hermanos se consolidó como la gran estrella actual de las Estrellas Negras. Y si bien no tiene la explosión de su hermano, que eligió España, sin dudas es uno de los delanteros en los que se depositan las esperanzas del elenco del Golfo de Guinea.

No solamente su identidad, cruzada por dos raíces distintas, es lo particular de Williams. Además, en una época de mercado frenético, el delantero se ha mantenido siempre fiel al Athletic Club, institución donde no solo es un ídolo, sino un récord viviente. Entró en los libros dorados al encadenar 251 partidos consecutivos en La Liga sin ausentarse por lesión o sanción. Más allá de su resistencia, su palmarés luce la Supercopa y la emotiva Copa del Rey de 2024, certamen donde aportó con goles determinantes para quebrar una sequía de cuarenta años sin festejos en Bilbao. ¡Lo aman en el País Vasco!

El vínculo oficial con Ghana se concretó en la antesala de Qatar 2022, en un movimiento que entusiasmó a la afición africana. La adaptación al complejo rigor del fútbol africano tomó un tiempo natural, pero Iñaki logró acoplarse y asumir la ofensiva de las Estrellas Negras. Su primer tanto oficial ante Madagascar en las presentes Eliminatorias destrabó su confianza. En el Mundial 2026 espera encontrarse, en algún momento, con su hermano español y demostrarle que las raíces no se transan.

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Iñaki Williams quiere darle una alegría a la nación de sus raíces | Getty Images

Jugador a seguir: Elisha Owusu

Ya es un veterano. Sin embargo, es el bombero que apaga incendios en Ghana y pocas veces se le tiene en cuenta a la hora de pensar en jugadores importantes dentro de la plantilla. Elisha Owusu brilla en el Niza de la Ligue 1 y llega al Mundial en un momento de madurez ideal (28 años).

Es un mediocampista defensivo puro. Por ende, es el encargado de cubrir las espaldas de los habilidosos volantes ofensivos o que se cargan en ataque. Uno que agradece su inclusión en las oncenas titulares es Thomas Partey, quien encuentra en “el guardaespaldas” Owusu, su socio ideal.

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Si esto fuera poco, la posición de Owusu le otorga una gran responsabilidad. El mediocampista de corte es el antídoto frente al desorden en el que cae, a ratos, Ghana. Si anda enchufado y logra controlar los tiempos a su manera, entonces será una receta ideal para llevar a las Estrellas Negras a otro nivel.

Técnico: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz es un zorro viejo en el fútbol. De hecho, ya ha participado de mundiales y ha dirigido a grandes selecciones internacionales, como Colombia, Irán (en más de una ocasión), Portugal, Sudáfrica, Egipto y Qatar. Tal como Daddy Yankee, los números hablan por sí solos.

Y pese a su recorrido y al trato que ha tenido con jugadores de distintas partes del mundo, Queiroz no basa su estilo en una llegada cariñosa hacia sus pupilos. De hecho, suele imponer una disciplina casi militar. Por eso es que las federaciones alrededor del mundo lo buscan cuando necesitan poner orden en la casa.

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Su lema central es privilegiar al conjunto por sobre el individuo. En Ghana eso se hace indispensable. Es por eso que Queiroz, con pocas semanas al mando de las Estrellas Negras, pasa sus días pensando en la mejor manera de fortalecer a su equipo. Lo hará, sin dudas, aunque, como gran parte de sus selecciones, no se llegue a esto a través de un estilo vistoso y de grandes lujos.

Carlos Queiroz es un conocedor de los mundiales | Getty Images

Posible 11

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Mejor participación de Ghana en los Mundiales

A principios de la década del 2000, Ghana se transformó en una de las mejores selecciones de África. El cuadro de las Estrellas Negras, consiguió clasificar a casi todos los mundiales a partir de Alemania 2006, excepto el de Rusia.

Su mejor participación, sin dudas, se dio en Sudáfrica 2010. Allí, los ghaneses consiguieron clasificar a octavos tras superar un difícil grupo con Alemania, Australia y Serbia. Los africanos le ganaron por la mínima a los balcánicos, empataron 1-1 con los oceánicos y perdieron, también por la mínima, ante los teutones.

Aventajando por diferencia de goles a los Socceroos, Ghana se metió en octavos de final. Allí, venció en el tiempo suplementario a Estados Unidos (2-1), con gol de su estrella en esos momentos, Asamoah Gyan.

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En cuartos de final, una historia épica y conocida. O, por lo menos, épica para algunos sudamericanos. Porque fue en ese contexto que Ghana fue derrotada por Uruguay desde la tanda de penales, luego de una salvada de Luis Suárez con la mano en la línea y en los últimos minutos del encuentro.

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Jugador histórico destacado: Abedi Pelé

Abedi Ayew, más conocido como Abedi Pelé, se ganó su seudónimo a base de logros. En todos los lugares en los que estuvo, este ghanés convirtió sus pasos en oro y su talento en trofeos. Es por eso que, pese a que Ghana como gran selección africana estalló después del 2000, el Olimpo le pertenece.

Ghana es una selección que ha clasificado a cuatro de los últimos cinco mundiales. Sin embargo, anteriormente no había participado nunca de la Copa del Mundo. A esa prehistoria mundialista pertenece Abedi Pelé, quien se dio maña para dejar su impronta en las Estrellas Negras.

Con 18 años, llegó con la marraqueta debajo del brazo a la Selección de Ghana. En la Copa Africana de Naciones de 1982, jugada en Libia, el volante ofensivo terminó levantando el cuarto trofeo continental para su combinado nacional. Y ese fue sólo el inicio de su historia de éxitos.

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Uno de sus mayores hitos lo logró a nivel de clubes. En el Olympique de Marsella, equipo al que llegó en 1990, consiguió un trofeo inédito. En una ardua final, jugada en el Olímpico de Munich, el cuadro galo se quedó con su única Champions League, ante la sorpresa de todo el Viejo Continente. Abedi Pelé fue el “10” de ese equipo.

Sus actuaciones en el club galo no pasaron desapercibidas. En África, todo el conocedor de fútbol reconocía en Abedi Pelé el máximo exponente del talento continental. Por ello fue escogido en tres ocasiones seguidas como el Mejor Jugador de África (1991, 1992 y 1993). Ningún ghanés ha vuelto siquiera a rozar tamaño logro.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Ghana?

Ghana tiene en sus genes el ser un equipo físico, que va al choque, y que no le teme al roce. Esto, debido a que sus jugadores suelen ser superdotados físicamente, permitiendo un juego áspero que no es fácil de superar, incluso contando con los mejores talentos.

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A esto hay que sumar que, en la actualidad, Ghana cuenta con jugadores de renombre. Por ejemplo, Iñaki Williams optó por el combinado nacional de sus ancestros y es uno de los cracks de las Estrellas Negras. Además, los ghaneses no son una selección que se achique ante potencias europeas y eso la puede poner en buen pie para hacer frente a este temible grupo.

Pero, si las características natas están, hay otros problemas que rondan a la Selección de Ghana. El principal es lo poco aceitado que llega el equipo, debido a que la Federación despidió al técnico Otto Addo apenas 72 días antes del Mundial y, en su lugar, designó a Carlos Queiroz. El portugués llegará con poco rodaje con sus pupilos y puede ser un salto al vacío.

Además de esto, y tal como varios equipos africanos, Ghana sufre defensivamente. Sus desconcentraciones en momentos claves de partidos suelen ser fatales y un equipo que sepa filtrar pases a las espaldas de los centrales, les hará daño. Eso se ve acompañado de una irregularidad en el desempeño de los africanos que pueden hacer un partido perfecto el lunes y otro estrepitoso el viernes. Y esto ya le costó el puesto a un DT.

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Datos freak de las Estrellas Negras

La historia de la Selección de Ghana tiene un par de episodios tan freaks que podrían ser parte de un meme. El primero sucedió en Brasil 2014, cuando el elenco africano se negaba a jugar un partido decisivo ante Portugal, debido a que la Federación le debía los bonos prometidos por clasificarse al Mundial.

De emergencia, el propio presidente de Ghana mandó un avión con 3 millones de dólares en efectivo, los que fueron recibidos en los pasillos del hotel de concentración por el plantel.

Junto con esta historia extraña, está la que ocurrió en el pasado Mundial de Qatar 2022. A cinco días del debut de Ghana en aquella cita planetaria, se dieron cuenta que a los utileros se les había olvidado empacar las camisetas oficiales de la Selección. Finalmente, tuvieron que mandarlas a pedir por correo y llegaron unas horas antes del duelo ante Portugal.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Ghana puede igualar un récord histórico e, incluso, superarlo. Nigeria, por el momento, es la selección africana que más partidos ha ganado en un Mundial. Seis triunfos suman las Súper Águilas, mientras que las Estrellas Negras tienen cinco. Ganando un encuentro, igualarán el récord.

Junto con eso, Ghana también pelea palmo a palmo con otra historia de una selección africana. Es que, hasta este Mundial, Nigeria (23 goles) y Camerún (22) son los equipos de ese continente que más tantos han anotado en una cita planetaria. Ghana llega a Norteamérica con 18 tantos a favor, por lo que, favoreciéndose de la ausencia de nigerianos y cameruneses, puede llegar a superar esta marca (¿logrará anotar cinco goles?).