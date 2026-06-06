La selección chilena no pudo y perdió 2-1 contra Portugal y Cristiano Ronaldo en el amistoso de este sábado en Lisboa. La Roja fue ampliamente dominada, pero para destacar quedó la buena actuación del arquero Lawrence Vigouroux.
En la previa parecía que Brayan Cortés recuperaba la titularidad en su regreso a la selección, pero Nicolás Córdova ratificó al británico de sangre criolla. Y respondió con varias atajadas, incluso al mismo Cristiano Ronaldo.
Asimismo, no tuvo responsabilidad en los goles de Goncalo Guedes ni Bruno Fernandes. En conversación con RedGol, el formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, destacó la actuación deVigouroux.
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Elogio y agradecimiento a Vigouroux en La Roja
“Respondió el hombre, y hace tiempo que lo viene haciendo. Jugó bien, atajó. Creo que fue la figura de Chile, merecidamente, porque si no pasamos una vergüenza y nos comemos una boleta. Habría sido vergonzoso“, dijo Rodríguez.
Vigouroux se afirma como arquero titular de La Roja: (Foto: Photosport)
Añadió que “yo quedo conforme. Hace tiempo que hablamos bien de Vigouroux, lo que pasa es que ahora fue más requerido y respondió“.
“Hoy producto del rival fue más sobresaliente su actuación. Y eso es bueno para él y para el equipo“, sentenció el exentrenador de arqueros de Colo Colo y que también pasó por Universidad de Chile.
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Ahora Vigouroux y la selección chilena se enfocan en el martes, cuando dispute el segundo y último amistoso de la presente fecha FIFA, frente a la República Democrática del Congo, en Francia.
Resumen:
-Portugal ganó 2-1 a la selección chilena en el amistoso disputado en Lisboa.
-Lawrence Vigouroux fue el arquero titular ratificado por Nicolás Córdova ante Portugal.
-Este martes en Francia Chile jugará un amistoso contra República Democrática del Congo.