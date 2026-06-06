Una batalla campal entre ambos equipos terminó con ambos futbolistas expulsados. Vital imagen del chileno cayendo al piso tras la agresión.

Terminaba el primer tiempo entre Portugal y Chile, cuando llegaría uno de los momentos más llamativos del partido. Tras una barrida de Felipe Faúndez se armó una tole tole que terminó en batalla campal.

Entre el tumulto de jugadores encarándose, la imagen del día fue el certero combo de Rafael Leão a Iván Román, en uno de los cruces de la pelea. El defensa chileno cayó rápidamente al piso, ante los reclamos de sus pares.

El partido prendió rápidamente y el juez optó por lo sano: tarjeta roja para ambos y partieron a las duchas. En redes sociales rápidamente los hinchas de la selección chilena comentaron la acción, mientras otros repudiaron el hecho.

Video: así fue el combo a Iván Román

Iván Román se fue expulsado tras su pelea contra Rafa Leão, donde el portugués le dio un mangazo directo al chileno. La acción terminó con ambos expulsados tempranamente en el duelo.

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El hecho salpicó rápidamente en redes sociales, dejando al destape una nueva tarjeta roja del hombre del Atlético Mineiro. Es que Iván Román sumó su segunda expulsión en cinco partidos por la selección chilena.

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Así el defensa cierra otra polémica participación con la Roja, sumado a la poca continuidad que ha tenido en el último ciclo en su club, en Brasil. Ambos se fueron a camarines expulsados en una imagen que dio la vuelta al mundo.