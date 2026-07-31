La selección chilena Sub 17 jugó ante Colombia bajo la mirada de Claudio Bravo y Mauricio Isla, que se interesan en las juveniles de la Roja.

Una imagen que llena de ilusión a los hinchas de la selección chilena se vio en el encuentro en el que la selección Sub 17 que jugará el Mundial en noviembre igualó 1-1 contra Colombia, en el complejo José Sulantay.

Esto porque dos insignes de la Generación Dorada se dieron el tiempo de ir a ver el encuentro: Claudio Bravo y Mauricio Isla, lo que fue recalcado por las redes sociales de la Roja.

“Público de lujo en Quilín”, indicaron y destacaron que “el ‘Capi’ y el ‘Huaso’ apoyando desde la tribuna a las futuras generaciones de nuestra Selección”.

Una imagen que de inmediato despertó entre los fanáticos la esperanza de que ambos jugadores puedan involucrarse en el fútbol formativo para entregar sus conocimientos.

La presencia de Bravo e Isla mirando a los jóvenes valores de Chile

La reacción de los hinchas con Bravo e Isla

Tanto Bravo como Isla gozan de mucho cariño por parte de los hinchas chilenos, por lo que la presencia en este encuentro amistoso los ilusiona mucho.

“Bravo debería manejar la nueva Federación de la selección. Tendría seriedad y también su estatus y conexiones en el mundo del futbol le daría un plus a la Roja”, señaló un usuario, proponiendo al ex meta del Barcelona para el cargo.

ver también Chile confirma su segundo amistoso para la próxima fecha FIFA ante rival mundialista

Otro indicó que “esa dupla serán los que nos volverán a llevar a un Mundial, Bravo será el DT y su ayudante el “Huaso”.

Lo cierto es que por ahora ninguno ha manifestado interés en trabajar en la ANFP. De hecho, Isla ni siquiera ha manifestado formalmente que está retirado del fútbol.