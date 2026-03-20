Daniel Garnero tuvo un problema que nunca se imaginó en la UC y eso le hizo pensar en el regreso de Guillermo Soto e incluso en la vuelta de Mauricio Isla. La necesidad tiene cara de hereje, reza el viejo refrán que calzaba justo para este panorama de los Cruzados.

Al menos con el Huaso Isla, quien tuvo un paso muy controvertido por la precordillera antes de su fichaje por Independiente, club desde donde arribó a Colo Colo. Pero con la gravísima lesión sufrida por Tomás Asta-Buruaga y el cierre del mercado de fichajes, el icónico lateral bicampeón de América asomó de nuevo en el horizonte.

Todo se profundizó porque en el equipo juvenil, Jeffrey Sekgota también sufrió un problema físico que lo obligó a pasar por el quirófano. Dos bajas de un soplido para Garnero y su cuerpo técnico, que aún espera por la recuperación de Sebastián Arancibia. Por ahora, Bernardo Cerezo tiene vía libre para sumar minutos.

Sebastián Arancibia sigue en reintegro deportivo por una pubalgia. (Andres Pina/Photosport).

El carrilero derecho sub 20 parece ser el destinado a cumplir el grueso de los minutos juveniles exigidos en las bases de la Liga de Primera. Pero aún no está a punto para jugar tras una operación por una pubalgia que incluso lo marginó del Mundial Sub 20.

De todo este panorama habló Garnero. “Nos pasó esto de Jeffrey y Tomás, los dos juntos. Lesiones más largas de las habituales. Y después hay ciertas restricciones. No es tan sencillo incorporar”, manifestó el DT, quien también jugó en la UC. Fue durante la temporada 1996, cuando llegó para suplir la salida de Néstor Gorosito.

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Daniel Garnero reconoció varios problemas para fichar fuera de plazo por la lesión de Asta-Buruaga. (Felipe Zanca/Photosport).

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Garnero da a entender que Isla y Soto están descartados en la UC

Daniel Garnero analizó seriamente la opción de incorporar a Guillermo Soto o a Mauricio Isla, toda vez que el carril derecho quedó débil. Sólo con el ex Ñublense Bernardo Cerezo naturalmente formado en ese puesto. Aunque Branco Ampuero ya mostró su disposición de ayudar ahí.

Guillermo Soto aún pertenece a los registros de la UC. (Javier Torres/Photosport).

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“Se tienen que dar un montón de cosas. Cuando buscas todos esos acertijos no hay muchas alternativas. No creo que sea muy sencillo poder incorporar”, sentenció Garnero, quien no dejó cerrada la puerta del Claro Arena, pero hizo algo muy parecido.

Mauricio Isla está como agente libre tras su salida de Colo Colo. (Juan Eduardo Lopez/Photosport).

Así las cosas, todo indica que Soto seguirá con su préstamo en Tigre de Argentina, mientras que Isla continuará en búsqueda de seguir su carrera tras su salida de Colo Colo, aunque el retiro es una idea que le ronda seriamente por la cabeza.

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