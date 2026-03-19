Universidad Católica se encuentra en un momento decisivo luego de la lamentable lesión de Tomás Asta-Buruaga, donde el jugador será baja por un largo periodo tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento de la Franja y pasará por el quirófano.

Tras esto, distintos nombres suenan para reforzar el equipo, donde ha sonado con fuerzas Guillermo Soto, ex UC, que actualmente se encuentra a préstamo en Tigre de la liga argentina.

La postura de Guillermo Soto

Acorde a lo revelado por Punto Cruzado, Soto no ha sumado minutos en los últimos encuentros de Tigre “netamente por algo muscular y no una decisión técnica”.

A esto se suma que el jugador buscaría seguir en Argentina, según lo señalado por Mario Sabag en ESPN Chile. “El entorno del jugador no lo ha dicho públicamente, pero Guillermo Soto quiere permanecer al otro lado de la cordillera, es decir, en el fútbol argentino”, señaló el periodista, según recoge Punto Cruzado.

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¿La UC traerá un nuevo refuerzo?

Además de Soto, el otro ex Cruzado que suena para un posible regreso es Mauricio Isla, jugador que se encuentra libre tras dejar Colo Colo. Sin embargo, según reveló Al Aire Libre, la UC tomó la decisión de no traer un refuerzo tras la lesión de Asta-Buruaga.

En síntesis:

Tomás Asta-Buruaga será baja prolongada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior.

La directiva de Universidad Católica decidió no fichar un nuevo refuerzo tras la lesión.

El lateral Guillermo Soto desea permanecer en el fútbol argentino pese al interés cruzado.

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