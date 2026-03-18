Universidad Católica ha tenido un inestable inicio de temporada, sumando dos derrotas, tres victorias y dos empates, lo que los posiciona en el cuarto lugar de la tabla.

Tras estos resultados, las principales críticas se enfocan en los nuevos refuerzos de la escuadra, específicamente la llegada de Bernardo Cerezo, donde un conocido comunicador lanzó un fuerte análisis sobre el presente de la Franja.

La crítica de Coke Hevia a la UC y sus refuerzos

En Radio Pauta, el comunicador señaló molesto que la llegada del ex Ñublense era cuestionable. “Que haya llegado Cerezo a la Católica habla que algo pasa en el trabajo de divisiones menores de ahí, simple”.

ver también Guarello teme lo peor para Clemente Montes si no levanta en la UC: “Va a terminar en Fiebre de Baile”

“La UC tiene al titular que es Arancibia que lo está esperando, el que le parchó todo el año pasado que fue Asta-Buruaga que lamentablemente se lesionó”.

Bernardo Cerezo llegó esta temporada a la UC/Photosport

En la misma línea agrega “ahora que Dani González está de vuelta y Nacho Pérez me parece que también, puede ir Ampuero a la banda, tres. Sekgota que es de la proyección, lamentablemente se lesionó, cuatro. El 5to es de la 17, la 18, no sé donde, que vas a traer otro, que además no tiene los pergaminos para, entonces esa es mi crítica”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quién reemplaza a Asta-Buruaga? Los dos refuerzos que dividen a U. Católica

“Trajeron, trajeron, trajeron… ¿Qué refuerzos?”, agregando que el único que lo ha sorprendido es Jimmy Martínez. “Es peligroso, llega tarde, pero porque quiere meter”.

Por su parte, Fernando Tapia añadió: “¿Hace cuánto rato Católica viene arrastrando problemas con los laterales, es un tema no de este año ni del año pasado, sino que llevamos varias temporadas. Y ahí sí, estoy contigo, a su dirigencia le ha faltado más decisión de contratar a alguien de jerarquía”.