Para qué te traje: El increíble gol que le quitaron a Salomón Rodríguez

Una de las jugadas más insólitas del último tiempo se registró en la Copa Sudamericana. Lo que tuvo como principal víctima a Salomón Rodríguez.

El delantero de Colo Colo y que está a préstamo en Montevideo City Torque, tuvo la ocasión para poner en ventaja a su equipo ante Deportivo Riestra. Sin embargo, uno de sus compañeros evitó el gol que tenía prácticamente hecho.

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El primer tanto lo marcó el cuadro charrúa con golazo de Facundo Silveira de tiro libre en el 20’. Luego Juan Randazzo igualó en el 27’. El tema es que un minuto más tarde, Salomón tuvo la opción de poner en ventaja a la visita.

Tras córner al área de Riestra, Ignacio Arce salió a cazar palomas y dejó el arco desguarnecido. Ante esto, Rodríguez aplicó una tijera en el aire y conectó el balón.

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El increíble gol que le quitaron a Salomón Rodríguez

Sin portero, todo apunta a que la pelota ingresaba sin complicaciones. “Rebote… Salomón…Ah no. Estaba habilitado. Se lo perdió Kevin Silva. No se puede explicar”, indicó la transmisión de DSports.

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Aunque usted no lo crea está jugada no fue gol

Es que justo apareció su compañero Kevin Silva que intentó asegurar el gol pero lo arruinó: al conectarla la levantó por sobre el travesaño. Lo que generó sorpresa tanto para rivales como para sus compañeros de equipo.

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“La pelota iba en dirección al arco y sin arquero”, complementaron asombrados por la repetición de la jugada. Salomón se molestó con su compañero y le reclamó por el grave error.

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Así quedó la tabla del grupo F de Copa Sudamericana.

Para peor Randazzo en el 40’ logró el segundo tanto de la noche y puso el 2-1. Marcador que deja a Riestra con cuatro unidades en el grupo F. Por lo que es el único escolta de Torque que tiene seis. Ahora esto complica a Palestino ya que se aprieta la tabla y está obligado a sumar este miércoles frente a Gremio.

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En resumen:

Deportiva Riestra superó a Montevideo City Torque y suma cuatro unidades en el grupo F de Copa Sudamericana.

Salomón Rodríguez tuvo la chance de darle el triunfo al City Torque. Pero su disparo fue desviado por uno de sus compañeros.

La imagen se volvió viral por el increíble error que sufrió el elenco uruguayo que además perdió el invicto en Copa Sudamericana.

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