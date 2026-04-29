Comenzó la acción en la fecha 3 de la Copa Sudamericana. En el Grupo C, O’Higgins obtuvo un importante triunfo en casa contra Boston River, mientras que Sao Paulo empató con Millonarios en Bogotá.

Este martes, el chileno Gonzalo Tapia fue titular en el elenco brasileño y protagonizó una insólita jugada en el segundo tiempo. Y es que mandó afuera una pelota que nadie podía creer.

A los 59′, el delantero se acercó en solitario al área chica y recibió el centro de Damián Bobadilla por el sector izquierdo. Solo tenía que empujar la pelota, pero la mandó arriba y el portero rival la sacó.

En todo caso, la jugada no era válida porque el chileno estaba off-side. Aun así, el ex U. Católica no podía creer la jugada que no pudo concretar.

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Gonzalo Tapia se pierde un insólito gol para Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Finalmente, Sao Paulo y Millonarios igualaron sin goles en el Estadio El Campín de Bogotá, a 2.640 metros de altitud. Los equipos repartieron puntos en un grupo que está que arde en la Copa Sudamericana.

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Los paulistas tienen el liderato del Grupo C con siete puntos. O’Higgins, que le ganó a Boston River, está en la segunda posición con seis unidades. Después, Millonarios tiene cuatro y Boston River aparece en cero.