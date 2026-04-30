Damián Pizarro llegó con mucha esperanza a Racing Club, pero otra vez no está logrando realizar lo que más se le pide a los delanteros: goles. Un cercano al equipo explica la situación.

La Academia tenía un partido clave ante Caracas en Venezuela por la Copa Sudamericana y necesitaban ganar. El atacante formado en Colo Colo pudo ser el héroe, pero desperdició una ocasión de gol y el marcador terminó 1-1. Las críticas no demoraron en llegar.

La situación de Damián Pizarro

Damián Pizarro ya lleva 5 partidos en Racing y no ha podido anotar. Su situación genera preocupación en Avellaneda, donde cada vez es menos considerado por Gustavo Costas y en las pocas oportunidades que ha tenido, tampoco ha logrado doblarle la mano.

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“Hay una cuestión que cuando se consultó por las razones de su llegada, la explicación fue que era el delantero que se adecuaba a la economía de Racing. De haber existido otro presupuesto, seguro llegaba otro atacante. Pizarro no era la opción A“, explicó el periodista Ariel “Hachita” Ludueña a Redgol. El comunicador cubre todos los días a la Academia.

“Perdió consideración porque cuando Maravilla Martínez no está, Gustavo Costas decidió jugar con Santiago Solari de 9, que es un extremo o bien decidió poner a Tomás Conechny que es otro extremo o en los últimos dos partidos, puso a Tomás Pérez como delantero, que es un chico de 20 años“, detalló el periodista de DSports Argentina.

Pizarro no lo pasa bien en Argentina. Imagen: Racing

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Damián Pizarro no ha logrado tener continuidad desde que dejó Colo Colo. No pudo ganarse un lugar ni en Udinese ni en Le Havre. Ahora en la Academia también se cuestiona a la directiva del presidente Diego Milito por haberlo traído.

“Pizarro ayer entró 15 minutos en un contexto de emergencia y no mucho más. La realidad es que en las prácticas, en un entorno mucho más relajado, hace goles, pero en los partidos no. Le cuesta mucho. No se está mostrando bien y es parte de la crítica a Diego Milito y la política de contrataciones de traer a un jugador que no venía jugando”, cerró Ludueña.