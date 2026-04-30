Racing Club empató 1-1 con Caracas en Copa Sudamericana en Venezuela, en un resultado que fue catalogado como “una mierda” por los propios jugadores de la Academia, como Baltasar Rodríguez.

“Entramos dormidos. Y me incluyo, porque todos entramos igual. Esto no nos puede pasar. Ya van tres o cuatro partidos iguales. Tenemos que esforzarnos un poco más”, complementó.

Un tirón de orejas a sus propios compañeros como es el caso de Damián Pizarro, quien este año ha jugado poco en el cuadro argentino. En la capital de Venezuela entró en el segundo tiempo e incluso tuvo al final una chance de gol, pero no bastó para zafar de la crítica.

Pizarro no jugó bien en Racing

Mala nota para Damián Pizarro

El medio Racing de Alma le puso la peor nota del equipo, al calificarlo con un 3 que es muy pobre si lo comparan con el otro delantero, Tomás Pérez, que hizo el gol y se ganó un 6.

“Un par de minutos para dejar en claro que al menos por ahora no está con el nivel para jugar en Racing”, fue el lapidario comentario que refleja su mal momento.

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Tuvo una jugada clara en el segundo tiempo, pero falló técnicamente. “Zaracho lo dejó mano a mano, pero controló mal arrancó lento y el defensor lo alcanzó“, detallaron.

Sobre el final sí se mostró al espacio y casi anota, lo que le valoraron. “Luego tuvo un mano a mano que definió fuerte y le sacó bien el arquero. No aportó mucho más y se lo nota pesado”, establecieron.

Racing quedó tercero en el Grupo E de Sudamericana con 4 puntos. Puntero es Botafogo con 7 y segund Caracas, con 5 unidades.

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