La gran oportunidad que le da Gustavo Costas a Damián Pizarro en Racing

Damián Pizarro vive un momento difícil en Racing. En el olvido quedó el buen debut del chileno al otro lado de la cordillera, porque desde entonces ha perdido terreno y apenas es considerado en la Academia.

El delantero no juega desde el pasado 10 de marzo, cuando fue titular contra Sarmiento en el empate sin goles por el Torneo de Clausura argentino.

A nivel internacional, ni siquiera fue citado para el partido contra Botafogo en la fecha 2 de la Copa Sudamericana. Su entrenador, Gustavo Costas, explicó que “si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él”.

“Van a estar citados los que considero que están mejores. Como se lo dije a él, vemos que otros chicos están mejor y es así“, declaró entonces.

Damián Pizarro fue citado para la Copa Sudamericana | Racing

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Damián Pizarro vuelve a ser citado en la Copa Sudamericana

La buena noticia para Damián Pizarro es que ahora sí aparece en la convocatoria de Racing para Copa Sudamericana. El delantero chileno fue citado para el partido contra Caracas este miércoles 28 de abril en Venezuela.

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Habrá que ver si es que logra sumar minutos para volver a ser una opción real en el equipo argentino. En Sudamericana, la Academia necesita ganar, porque figura en el 3° puesto del Grupo E con tres puntos, detrás de Caracas (2°) y Botafogo (1°), ambos con cuatro unidades.