Encumbrados en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. Colo Colo pelea por el primer puesto del torneo nacional, con la vista puesta en Coquimbo Unido, equipo ante el cual juega un partido pendiente.

El Cacique venció por 2-1 a la Universidad de Concepción en la última fecha, con buenas actuaciones de jugadores como el joven Gabriel Maureira y el que vino de la banca a poner la cifra del triunfo, Javier Correa.

Sin embargo, también tuvo cosas adversas. El triunfo por 2-1 se vio empañado por la lesión de Jonathan Villagra. En el minuto 81, el defensa debió ser reemplazado por Matías Fernández.

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Buenas noticias para Colo Colo

Colo Colo tiene dos noticias buenas de cara al partido pendiente ante Coquimbo Unido. Pese a que parecía ser un dolor de cabeza, el cuadro popular no sufrirá la baja de Jonathan Villagra.

Según informó Álvaro Choupay en Los Tenores de Radio ADN, no habría problemas para el defensor. “Existía preocupación con Jonathan Villagra, el defensor que salió tocado en el duelo ante la U de Conce. Pero, finalmente estará disponible para Fernando Ortiz“, enfatizó, dando otra buena noticia.

“También, está el retorno de Arturo Vidal, que va a ser bastante importante“, recordó el periodista. Ahora, Fernando Ortiz tendrá a su disposición un naipe bastante extenso para quedar como líder del torneo local.

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Arturo Vidal también juega desde la banca | Photosport

En resumen…

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción y busca el liderato ante Coquimbo Unido.

El defensor Jonathan Villagra estará disponible para el técnico Fernando Ortiz tras salir con molestias físicas.

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El volante Arturo Vidal regresará al equipo albo para el partido pendiente de la Liga 2026.