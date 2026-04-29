Mientras Colo Colo se enfoca en su partido pendiente contra Coquimbo Unido para ser líder exclusivo de la Liga de Primera, varios comienzan a pensar en lo que será el mercado de fichajes en unas semanas más.

Una de las grandes dudas en la previa de una nueva ventana de pases tiene que ver con el arco. Fernando Ortiz decidió respaldar a Gabriel Maureira por el momento, pero no quiso referirse a qué pasará en junio.

Marcelo Vega le mandó un mensaje al DT respecto a esto. En Picado TV, el exfutbolista y ahora comentarista deportivo declaró que el problema del mercado no está en el arco, sino en otro importante puesto.

¿Qué refuerzo necesita Colo Colo? Esto dijo Toby Vega | Photosport

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Toby Vega le manda un mensaje a Fernando Ortiz sobre el refuerzo que necesita Colo Colo

“Si (Maureira) sigue jugando así, para qué. Mejor gastar la plata en otro jugador. Que se traigan a un buen lateral derecho”, le dijo Toby Vega a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Hoy mismo, Jeyson Rojas es el titular en el puesto, dejando en la banca a Matías Fernández Cordero. El ex Independiente del Valle apenas suma 73 minutos jugados en la Liga de Primera, pese a que llegó para ser titular.

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Hay que tener en cuenta que aun falta tiempo para el mercado de fichajes. La primera rueda del torneo finaliza el fin de semana del 12 de junio. Por ahora, Fernando Ortiz no se ha referido a los puestos que busca reforzar.