Fernando Gago es la principal carta que maneja Universidad de Chile para que sea su flamante nuevo entrenador. La dirigencia de Azul Azul pondrá todas sus fichas en el entrenador argentino de 38 años, quien corre con ventaja para agarrar este verdadero fierro caliente.

Y es que en el romántico viajero necesitan resultados casi inmediatos. Si bien el triunfo sobre Coquimbo Unido le permitió a la U dar un salto importante en la tabla, todavía están varios puestos lejos del liderato.

En ese sentido uno que salió dejarle una clara advertencia a Gago fue Marcelo “Toby” Vega, quien en su calidad de comentarista en el programa A Veces Hablamos de Fútbol en PicadoTV dejó claro el complejo panorama en el que asumirá como DT.

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La advertencia de Toby Vega a Gago antes de asumir en Universidad de Chile

El ex volante afirmó que “a Gago no le ha ido bien como técnico. Ha estado en equipos grandes, tiene experiencia como jugador y como técnico en tan corto tiempo que ha dirigido, pero hay que ver”.

“Llega a un equipo grande como Universidad de Chile, con exigencias. Con la U no llega para armar un equipo para el otro año, llega a un equipo donde tiene que salir a ganar e ir a buscar el campeonato. Esto que debe tener claro”, agregó.

Gago llega a Universidad de Chile con un 52.76% de rendimiento como DT. | Foto: Getty Images.

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Para cerrar, el Toby avisó que “no conoce el medio, por lo tanto tiene que armar un equipo que salga y guste como juega. Debe hacer algo diferente a lo de ‘Paqui’, pero le va a costar tiempo. No es llegar y decir a la noche a la mañana ‘vamos a ser este equipo’. Es muy difícil donde viene, de la forma que va a jugar y quiere salir afrontar los partidos. No es fácil lo que le espera”.

La carrera con que Gago llega a Universidad de Chile

Fernando Gago como entrenador ha tenido pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa. Registra un 52.76% de rendimiento y ha ganado dos títulos, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional de Argentina, ambos con Racing.

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En síntesis

Fernando Gago, de 38 años, es la principal carta de Azul Azul para dirigir Universidad de Chile.

Marcelo “Toby” Vega advirtió en PicadoTV que a Gago no le ha ido bien como técnico.

Vega señaló que Gago debe salir a ganar el campeonato y que no conoce el medio chileno.

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