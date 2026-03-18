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Universidad de Chile

Fernando Gago tiene su primer gran problema para resolver como nuevo DT de U de Chile

Gago ya puede empezar a planificar una deuda de Universidad de Chile: La U ha sumado pocos minutos sub 21 y ningún juvenil se ha logrado consolidad como gran opción.

Por Diego Jeria

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Gago deberá resolver la deuda sub 21 de la U.
© Montaje IAGago deberá resolver la deuda sub 21 de la U.

Universidad de Chile ya se definió por Fernando Gago como su próximo entrenador, dejando de lado las opciones de Eduardo Berizzo y Martín Lasarte. A espera que suceda a Francisco Meneghini y el interinato de Jhon Valladares, Pintita ya tiene su primer problema por solucionar en el Chuncho.

Si bien los azules no tienen su mejor rendimiento, lo que explica la salida de Paqui Meneghini en la banca, junto a un alto número de lesionados, Gago deberá resolver el tema de los minutos juveniles.

Es que la U sumó buenos minutos sub 21 en el debut de Valladares (triunfo por 0-1 ante Coquimbo Unido), terminada la séptima fecha los azules son apenas el octavo equipo en el recuento de la regla juvenil.

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Los sub 21 de la U y detalles

En el plantel del Chuncho son opción de sumar minutos sub 21 Agustín Arce, Diego Vargas, Elías Rojas, Ignacio Vásquez, Jhon Cortés, Martín Espinoza y Matías Riquelme, pero no todos han visto acción.

El recuento de minutos sub 21 de la U.

El recuento de minutos sub 21 de la U.

La U registra hasta ahora 393′, restándole 1.497 minutos para cumplir los 1.890 exigidos por reglamento. Arce suma hasta ahora 90′, Vargas 120′, Vásquez 155′, Cortés 26′ y Espinoza 2′.

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A comienzo de temporada fue Diego Vargas quien se llevó la regla por delante, pero acorde avanzaron las fechas perdió su lugar como lateral izquierdo. Por su parte, Ignacio Vásquez es que que registra más partidos, pero ninguno de los mencionados ha sostenido hasta ahora un rendimiento sostenido que le permita consolidarse.

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Acá tendrá que aparecer la mano de Gago. Dándole más tiraje a Vásquez o Arce, devolviéndole un espacio a Vargas o seguir apostando por Jhon Cortés, de gran debut sobre el final contra Coquimbo.

Resumen:

-Fernando Gago fue definido como el próximo entrenador en reemplazo de Francisco Meneghini.

-El club registra 393 minutos juveniles de los 1.890 exigidos por el reglamento vigente.

-Ignacio Vásquez es el juvenil con más participación sumando 155 minutos hasta la fecha.

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