Finalmente, la Universidad de Chile aseguró su técnico para levantar en esta temporada 2026. Fernando Gago llega como el DT que intentará revertir un comienzo tibio del Romántico Viajero en la Liga de Primera 2026.

Pese a que no era el único candidato que se tenía en el CDA, Gago terminó convenciendo a la gerencia deportiva y se situó por encima de los otros dos candidatos de la terna, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

Si bien Berizzo era el preferido del plantel, el no rotundo que le dio a la oferta de la Universidad de Chile, habría desplazado los favoritismos hacia Fernando Gago. Eso sí, también tuvieron peso tres características del DT que impresionaron a la gerencia deportiva azul.

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Recalcan las características que pusieron a Gago en la U

Fue Cristián Caamaño en Radio Agricultura el que dio con los pormenores de la decisión de la U de Chile. Con relación a Fernando Gago, son tres las acciones que convencieron en la interna azul.

“Cuando hacen el análisis de los clubes en los que ha estado, se dan cuenta de que prácticamente no se lesionan los jugadores. Justo en medio de una crisis con ese tema”, empezó señalando el periodista.

“Segundo, la campaña en Racing fue brutal, el problema es que se falló en el playoff. De 109 partidos ganó 53, empató 30 y perdió 26. Y casi veinte jugadores debutaron”, siguió explicando Caamaño.

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“Y, además, si bien Gago tiene mala prensa por el personaje que creó, la U se dio el tiempo de llamar a muchos jugadores del fútbol argentino. Todos dijeron que era un muy buen entrenador. Otros, incluso, dijeron que era el mejor DT que habían tenido en su carrera. Todo esto los convence cuando presentan el informe en el directorio”, cerró el periodista de Radio Agricultura.

Gago terminó siendo el predilecto para la U | Getty Images

En resumen…

Fernando Gago fue elegido director técnico para la temporada de Liga de Primera 2026.

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El periodista Cristián Caamaño reveló que la gerencia valoró el bajo índice de lesiones con Gago.

El estratega argentino registró 53 victorias y 30 empates en 109 partidos dirigiendo a Racing.