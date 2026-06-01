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Gago no lo considera en U de Chile y ahora recibió otro duro golpe: se queda sin Mundial 2026

El atacante de 23 años pasó de integrar la prelista de Paraguay a quedar fuera de la convocatoria definitiva. Mientras tanto, en la U apenas ha tenido oportunidades y ya despierta interés desde México.

Por Andrea Petersen

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El jugador quedó fuera de la nomina para el mundial.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEl jugador quedó fuera de la nomina para el mundial.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y son varios los futbolistas que buscan ganarse un lugar en la nómina definitiva de sus selecciones. Uno de ellos era Lucas Romero, delantero paraguayo de Universidad de Chile, quien inicialmente apareció en la prelista de 55 jugadores considerada por Gustavo Alfaro.

Sin embargo, el atacante de 23 años no logró superar el último corte y quedó fuera de la convocatoria final. Desde su llegada a la U como refuerzo para esta temporada, Romero intentó aprovechar sus oportunidades para convencer al seleccionador, aunque en las últimas semanas no logró tener protagonismo y pasó gran parte de los encuentros en el banco de suplentes.

El presente de Lucas Romero

El delantero paraguayo llegó a la U como uno de los refuerzos para la temporada 2026, durante el ciclo de Francisco Meneghini. Bajo las órdenes de “Paqui”, Romero disputó tres partidos y fue suplente en otros cuatro, sin lograr consolidarse dentro del equipo titular.

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La situación tampoco cambió con la llegada de Fernando Gago al banco azul. El atacante apenas registra una aparición bajo el mando del nuevo entrenador, en el duelo ante Deportes La Serena disputado en abril, donde sumó 45 minutos en cancha. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y ha permanecido en el banco de suplentes durante los cinco encuentros posteriores.

Lucas Romero no entró a la convocatoria de Paraguay/Photosport

Lucas Romero no entró a la convocatoria de Paraguay/Photosport

La Liga que pregunta por Romero

El jugador no ha podido sumar goles ni asistencia con los azules, sumando apenas 276 minutos en cancha. Ante esto, El Deportivo reveló que Romero buscaría relanzar su carrera y una escuadra mexicana consultó por su carta, donde buscarían ficharlo a mitad de temporada.

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En síntesis:

  • El paraguayo Lucas Romero quedó fuera de la convocatoria final para el Mundial 2026.
  • El delantero de 23 años juega como refuerzo de Universidad de Chile en 2026.
  • Una escuadra mexicana consultó por el fichaje de Romero para mitad de temporada.
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