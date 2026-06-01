El delantero argentino, que vistió las camisetas de Unión La Calera y Coquimbo Unido, recordó su paso por el fútbol chileno y reconoció gran cariño por el país.

Juan Manuel Tévez cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, incluyendo pasos por el balompié chileno, donde defendió las camisetas de Unión La Calera y Coquimbo Unido. Ahora, el delantero argentino recordó su etapa en el país y reconoció que siempre tuvo la intención de regresar al campeonato nacional.

Actualmente, el atacante de 38 años milita en Cusco FC de Perú, elenco que logró clasificar a la Copa Libertadores, aunque quedó eliminado en la fase de grupos. En conversación con AS, Tévez abordó su presente futbolístico y repasó distintos momentos de su carrera.

“Estuve en La Calera y en Coquimbo. En La Calera teníamos un grupo muy bueno, hice muy buenos amigos, la ciudad es cercana. Después, en Coquimbo también, teníamos las mejores vistas de las playas, un club muy lindo, muy organizado, con mucha gente. La verdad es que estuvimos muy cómodos“.

El paso de Tévez por Chile

En conversación con el medio, el jugador señaló: “De Chile tengo los mejores recuerdos. Siempre tuve las ganas de poder volver, porque la verdad es que es un país que nos encantó y ojalá que no falte la oportunidad”.

Juan Manuel Tévez juega actualmente en Perú/Photosport

Asimismo, destaca el exitoso presente de Coquimbo, el vigente campeón de la Liga de Primera y que, además, ya clasificó a octavos de final de Copa Libertadores. “Está haciendo un torneo muy interesante. Ya en otros años había llegado lejos en Copa Sudamericana, vienen de ganar un campeonato y es un cariño para toda la gente que está ahí”.

Publicidad

Publicidad

ver también “No me condiciona”: Jorge Sampaoli se ofrece a Boca Juniors pese a ser hincha de River

En la misma línea, destaca su experiencia en Perú. “Este ya es el tercer año en el club, donde nos hemos afianzado. Los primeros años hemos conseguido un pase a Copa Sudamericana y después a Libertadores. Esperemos que este año no sea la excepción de jugar otra copa”.

En síntesis: