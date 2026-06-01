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Tras eliminar a Boca: Aseguran que Católica va por un refuerzo que ilusiona a los hinchas

Tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica ya trabaja en refuerzos para el segundo semestre.

Por Andrea Petersen

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El inesperado refuerzo que se acerca a la UC.
© Getty ImagesEl inesperado refuerzo que se acerca a la UC.

Universidad Católica atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada. El conjunto dirigido por Daniel Garnero viene de conseguir una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, y ahora comienza a planificar un segundo semestre cargado de desafíos.

Con el objetivo de pelear hasta el final en el Campeonato Nacional y afrontar la fase decisiva del certamen continental, la UC ya estaría evaluando posibles refuerzos para potenciar su plantel. En ese contexto, un nombre que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Guillermo Maripán.

¿Guillermo Maripán regresará a la UC?

Según reportes surgidos desde Italia, el defensor chileno no renovará su vínculo con Torino una vez finalizada la temporada, por lo que ya estaría analizando distintas alternativas para continuar su carrera.

Entre ellas, de acuerdo a las versiones que circulan, aparece la posibilidad de un inesperado regreso al fútbol chileno, donde la UC asoma como una de las opciones que seguiría de cerca su situación.

Según recoge Tribuna Cruzada de Radio de La Cato, el jugador estaría en carpeta. “Me llegó directamente, don Guillermo Maripán termina contrato ahora con el Torino. Si se va Dani a mitad de año y lo reemplazas con el “Memo” Maripán, es un salto de calidad“, señaló Alberto Stephens y recoge Punto Cruzado.

Guillermo Maripán podría volver a Chile/Getty Images)

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Los otros clubes que buscan a Maripán

En marzo de este año, AS reveló que el jugador chileno no se quedará en el Torino y que ya hay interesados en su fichaje. “Acorde a los primeros clubes que han mostrado interés: MLS, Liga Brasileña y las principales ligas europeas son las opciones más viables para el central de 31 años de edad”.

En síntesis:

  • El defensor chileno Guillermo Maripán está en carpeta para reforzar a Universidad Católica este semestre.
  • El zaguero terminará su contrato vigente con el club Torino de la liga italiana.
  • El equipo dirigido por Daniel Garnero clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.
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