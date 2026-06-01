El cuadro sudafricano no llega con grandes expectativas al Mundial de 2026, pero desde una posición silenciosa espera dar el batacazo.

Datos principales

Confederación: CAF

Apodo: Bafana Bafana

Ranking FIFA: 60°

Grupo en el Mundial: A (República Checa, México y Corea del Sur).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Los Bafana Bafana se ganaron el boleto al Mundial 2026 tras ganar el Grupo C de las Eliminatorias de la CAF, superando por un punto a Nigeria. El duelo que les dio el pase a la cita planetaria fue el triunfo sobre Ruanda por 3-0, en Mbobela.

No obstante, no fue tan fácil para los sudafricanos. Sólo un punto los separó de Nigeria y Benín. De hecho, Las Súper Águilas perdieron menos duelos que los Bafana Bafana, pero los triunfos fueron los que le dieron los pasajes al Mundial 2026 a los anfitriones en 2010.

Calendario y estadios en los que juega

México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio, 15:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. República Checa vs. Sudáfrica(jueves 18 de junio, 12:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Sudáfrica vs. Corea del Sur (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorres en la Fase de Grupos: 3.900 kms. (Ciudad de México-Atlanta-Monterrey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 7,7%

Llegar a cuartos de final: 4,8%

Llegar a semifinales: 1%

Llegar a la final: 0,4%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

“Participación testimonial”, así califica la Inteligencia Artificial de Google el paso de la Selección de Sudáfrica en el Mundial de 2026. De hecho, según Gemini no ganarán ningún partido.

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Vamos por parte. La IA aseguró que el partido con el que se dará comienzo a la cita mundialista será favorable a los anfitriones. De esta forma, Sudáfrica caerá en su debut (“se verán superados por el ambiente mediático y ambiental”). Luego, los Bafana Bafana sumarán un nuevo tropiezo ante República Checa (“conseguirán maquillar el resultado para que no se vea tan mal”), para, por último, perder estrepitosamente ante Corea del Sur (“se desnudarán todas las falencias de la zaga sudafricana”).

El plantel de Sudáfrica

Porteros:

– Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

– Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns)

– Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores:

– Ime Okon (Hannover 96)

– Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

– Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

– Samukele Kabini (Molde FK)

– Thabang Matuludi (Polokwane City)

– Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

– Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

– Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

– Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

– Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

– Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

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Mediocampistas:

– Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

– Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

– Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

– Sphephelo Sithole (Tondela)

– Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Delanteros y Extremos:

– Lyle Foster (Burnley)

– Thapelo Maseko (AEL Limassol)

– Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

– Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

– Evidence Makgopa (Orlando Pirates)

– Oswin Appollis (Orlando Pirates)

– Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Jugador estrella: Lyle Foster

Lyle Foster es el jugador con más peso europeo del elenco de Sudáfrica y aquel que transforma las jugadas en gol. Es uno de los referentes de área del Burnley, equipo descendido en la Premier League, marcando tres goles en la temporada.

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Si bien no ha conseguido una continuidad considerable en su club inglés, lo cierto es que sus características físicas, su potencia, rapidez y gran capacidad de jugar a espaldas del arco, lo hacen un jugador a temer. ¡Y eso que apenas tiene 25 años!

El gran talento de Foster encandila a los sudafricanos | Getty Images

Jugador a seguir: Teboho Mokoena

Podríamos decir que es un prototipo de los mediocampistas modernos. Con capacidad de recuperación, pases en profundidad precisos y buena pegada, Teboho Mokoena es el líder del mediocampo sudafricano.

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Se le considera el “Jefe” de los Mamelodi Sundowns y eso lo ha llevado, también, a liderar en la Selección de Sudáfrica. Su gol de tiro libre en la AFCON, ante Marruecos, lo define de buena manera: elegante, certero y aparece en los momentos en los que más se le necesita.

Técnico: Hugo Broos

En 2021, los Bafana Bafana pasaban por una seria crisis deportiva. Fue allí que se pidió auxilio a Hugo Broos, técnico belga que le dio un nuevo aire al combinado nacional.

Los equipos de Broos suelen mantener cierto conservadurismo defensivo, aunque, en el caso de Sudáfrica, esto viene acompañado con explosiones de los carrileros por las bandas. Ningún nombre tiene asegurado su lugar en la Selección.

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Con 74 años a cuestas, Broos será uno de los técnicos más veteranos del torneo a disputarse en Norteamérica. Esto ha hecho que el propio belga confirme que tras el Mundial se retirará.

Posible 11

Mejor participación de Sudáfrica en los Mundiales

Ha participado en tres ocasiones de la Copa del Mundo, pero no ha logrado pasar la fase de grupos. Su mejor participación fue en 2002, cuando sólo por un gol no pasó a octavos de final, siendo superada por Paraguay (con la misma cantidad de puntos, pero un tanto más) y España. En ese Mundial empató con Paraguay (2-2), venció a Eslovenia (1-0) y perdió con España (2-3).

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Jugador histórico destacado: Theophilus Khumalo

Varios hitos hacen del “Doctor” Khumalo el jugador más destacado de la historia de Sudáfrica. El mediocampista ofensivo no solamente se ganó su apodo por su elegante forma de juego, sino que también marcó el primer gol de su Selección, tras años de exclusión de la FIFA (ante Camerún, en 1992).

Fue el corazón del equipo sudafricano que consiguió quedarse con la Copa África en 1996 y uno de los artífices de la clasificación a su primer Mundial, el de Francia 1998.

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Si bien es reconocido, a nivel de clubes, por su paso y sus múltiples trofeos con los Kaizer Chiefs, también jugó en la MLS y tuvo un paso fugaz por la Liga Argentina, cuando en 1995 vistió la camiseta de Ferrocarril Oeste (le marcó un recordado gol a Independiente de Avellaneda).

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Sudáfrica?

Podríamos decir que uno de los grandes puntos a favor de los Bafana Bafana es que su base está en los Mamelodi Sundowns. Son alrededor de nueve jugadores de este equipo los que integran el combinado nacional, por lo que estar juntos todo el año hace que se conozcan bien.

A esto se le puede sumar la velocidad de sus carrileros y delanteros, lo que, junto con un disparador de distancia neto como Mokoena, hacen que cada ataque pueda transformarse en un peligro inminente.

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Eso sí, la misma fortaleza es una debilidad. ¿Por qué? El hecho de que Sudáfrica tenga su base en los Mamelodi Sundowns hace que no haya mucho roce fuera del continente.

Además, si bien tienen jugadores de gran despliegue y velocidad, la defensa es baja en comparación a otras selecciones europeas o, incluso, africanas. Esto hace que el juego aéreo sea siempre un tema para el equipo de Broos.

ver también Todo lo que debes saber sobre Panamá en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak sobre los Bafana Bafana

Ronwem Williams tiene una increíble hazaña a su haber. El portero sudafricano se transformó en el primero en detener cuatro penales en una tanda de definición de un torneo continental o mundial. Fue en los cuartos de final de la Copa África de Naciones, en 2023, cuando el portero detuvo cuatro de los cinco penales que se patearon.

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Del elogio, al odio. Las vuvuzelas, instrumento preferido del público sudafricano en el Mundial de 2010 causaron verdaderos estragos. El golazo de Tshabalala contra México provocó un ruido brutal, que traspasó la barrera de lo soportable. Las mediciones de aquel encuentro arrojaron que el zumbido de las miles de vuvuzelas en la tribuna alcanzó los 127 decibeles, algo así como un avión despegando. Por algo la FIFA decidió, finalmente, prohibir la gracia.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Hay dos récords que Sudáfrica tiene probabilidades de romper en este Mundial. El primero, y el más obvio, es que podría colocarse por primera vez en una siguiente ronda, ayudado por el nuevo formato que permite la clasificación de los mejores terceros de algunos grupos.

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Otra de las cosas que se pueden lograr en Sudáfrica, considerando que pueden jugar un cuarto partido, es que alguno de sus delanteros (u otro jugador) podría superar la marca establecida por Benni McCarthy y Shaun Bartlett, actuales goleadores sudafricanos en mundiales, con dos tantos cada uno. Es una gran posibilidad para Lyle Foster y Teboho Mokoena.