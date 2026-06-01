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La primera baja de U de Chile para el segundo semestre: Finalizó el plazo para renovar su préstamo

Finamente el defensor Felipe Salomoni dejará el romántico viajero tras jugar poco y nada de la mano de Fernando Gago.

Por Patricio Echagüe

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La U perderá a uno de sus jugadores para el segundo semestre.
© Photosport.La U perderá a uno de sus jugadores para el segundo semestre.

Universidad de Chile comienza a tener movimientos en su plantel de cara al mercado de fichajes que se viene. Los azules deben limpiar del equipo a aquellos jugadores que no han podido destacar, sobre todo a quienes están utilizando algún cupo de extranjero.

Este es el caso de Felipe Salomoni, lateral izquierdo que llegó desde Guaraní de Paraguay de la mano de Gustavo Álvarez y que en estos meses ha jugado prácticamente nada con Fernando Gago.

Lamentablemente para el defensor argentino de 23 años, deberá seguir con su carrera en otro lugar, ya que a pesar de su préstamo vence el 30 de junio, el plazo para extender esa cesión por parte de la U finalizó.

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Felipe Salomoni deja Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, el romántico viajero tenía la opción de alargar el préstamo de Salomoni hasta el pasado 31 de mayo, es decir, hasta ayer domingo.

No obstante, en la U decidieron pasar por alto esta alternativa, permitiendo que su contrato venza para así dejarlo salir. El jugador tendría opciones en Paraguay, Argentina y México para seguir jugando en la segunda mitad del año.

Felipe Salomoni se va de Universidad de Chile tras ser prácticamente borrado por Fernando Gago. | Foto: Photosport.

Felipe Salomoni se va de Universidad de Chile tras ser prácticamente borrado por Fernando Gago. | Foto: Photosport.

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Pese a que en un principio Salomoni fue bastante utilizado por Gustavo Álvarez, en este 2026 perdió mucho espacio con Francisco Meneghini y Fernando Gago. Además, con la vuelta de Marcelo Morales y la irrupción de Diego Vargas terminó por quedar desplazado en el equipo.

Así las cosas, el trasandino dejará la U después de haber jugador 31 partidos en el club, en los que pudo anotar un gol y dar una asistencia. Además, en su paso pudo ganar la Supercopa 2025.

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En síntesis

  • Felipe Salomoni dejará Universidad de Chile tras vencer el plazo para extender su préstamo.
  • El 31 de mayo expiró la opción de extender la cesión del lateral argentino.
  • El defensor registró 31 partidos disputados y ganó la Supercopa 2025 con los azules.
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