El atacante está en la mira del club dirigido por Pablo Guede en medio de su regreso a los goles en esta temporada 2026.

Javier Correa está en el centro de la noticia en Colo Colo luego que en las últimas horas se confirmará que está siendo seguido por Alianza Lima. El club dirigido por Pablo Guede estaría interesado en los goles del atacante argentino, justo en medio de su renacer en el Cacique.

“La dirección deportiva de Alianza Lima tiene en el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje (…) Por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil”, detallaron en Libero.

Estos sondeos recibieron la primera respuesta clara por parte de Colo Colo. Esta vino en la voz de Jaime Pizarro, director deportivo de Blanco y Negro, quien aseguró que es a lo menos complejo que el delantero de 33 años parte en el corto plazo.

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Colo Colo responde al interés de Alianza Lima por Javier Correa

El dirigente albo aseguró que “no me cabe duda que producto de se desempeño seguramente habrá más de un interés, pero hoy es parte del plantel, parte del equipo. Está absolutamente considerado en este esquema. Veo complejo, por decir de una manera sencilla, que pudiese salir en un corto plazo”.

Javier Correa lleva tres partidos seguidos anotando dobletes para Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Felicitaciones para él por su dedicación, por su compromiso, a tal punto que hizo un esfuerzo que no le permitió jugar el segundo tiempo ante Católica y lo hizo con total disposición convirtiendo goles maravillosos”, agregó Pizarro.

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Correa en este 2026 ha jugado un total de 12 compromisos en el Popular, siendo diez por la Liga de Primera y dos en la Copa de la Liga, en los que ha convertido ocho goles y dado una asistencia en 587 minutos. Cabe destacar que tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre del 2027.

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En síntesis