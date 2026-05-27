Crystal Palace derrotó al Rayo Vallecano en la final de Alemania y es campeón de la Conference League 2025-26. ambos equipos enfrentaban su primera final internacional.

Histórico e inédito. El Crystal Palace y Rayo Vallecano disputaron la primera final continental de sus historias, y el título fue para los británicos. Las Águilas derrotaron por 1-0 a los españoles en el estadio Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, y se coronaron campeones de la Conference League 2025-26.

El duelo destruyó la ilusión del Rayo, un equipo humilde de la Primera División española y autocalificado “de barrio”, versus un equipo de mayores recursos de la Premier League.

En los descuentos del primer tiempo, el Palace pudo abrir la cuenta, pero Tyrick Mitchell se lo perdió a boca de jarro con un cabezazo desde la entrada del área chica que se fue desviado. Esa era la más clara en todo el partido.

Ya en el segundo tiempo, a los 50′, Crystal Palace encontró la ventaja con el gol de Jean-Philippe Mateta, quien aprovechó la contención a medias de Augusto Batalla desde fuera del área para capturar el rebote y mandarla al fondo de la red.

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Crystal Palace, merecido campeón de Conference League

A los 55′ el Palace pudo aumentar, pero un tiro libre dio dos veces en el palo y sobre la misma la insistencia de los ingleses volvió a encontrar el marco de la portería vallecana.

Inédito campeón continental en Europa: Crystal Palace se queda con la Conference League.

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Los británicos siguieron buscando el segundo. En los 56′ Batalla se lució desviando al tiro de esquina lo que parecía el 2-0 del Crystal Palace.

Sobre el final el Rayo aumentó la presión y se fue arriba en búsqueda del empate que obligara el alargue, pero el cuadro español no logró encontrar el gol y el trofeo de la Conference League se fue al estadio Selhurst Park de Londres.

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De esta forma, el Rayito mantiene su humilde palmarés en el que apenas registra el título de Segunda División de España la temporada 2017-18. Por su parte, el Crystal Palace, en su primera incursión internacional, añade la Conference League 2025-26 a los trofeos de la FA Cup y Communitity Shield ganadas en 2025.

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Compacto Crystal Palace vs Rayo Vallecano: final de Conference League