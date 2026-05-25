Tras doblete a la UC: Javier Correa es elegido entre los mejores delanteros del continente

El goleador de Colo Colo fue determinante en el clásico y por lo mismo recibió una calificación que lo ubica entre los más letales.

Javier Correa se transformó en el protagonista del clásico entre Universidad Catolica y Colo Colo. El delantero necesitó de dos oportunidades para marcar ante los cruzados y llevarse los tres puntos en el Estadio Claro Arena.

El cordobés abrió el marcador al 41’ con un remate al ángulo superior dejando sin opciones a Vicente Bernendo. Luego en el 45’, pilló mal parada a la defensa cruzada y nuevamente batió al polémico portero de la UC.

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“Nos vamos a disfrutar nosotros, a celebrar íntimamente en el camarín. Ahora disfrutaremos en familia. Se logró una buena distancia de puntos y lo hicimos ganándole a un rival muy difícil, con mucha jerarquía”, indicó el delantero en TNT Sports.

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El reconocimiento a Javier Correa entre los mejores delantero del continente: ¿Renueva contrato en Colo Colo?

Javier Correa fue determinante en el triunfo de Colo Colo. Es que pese a estar lesionado, necesitó solo 45 minutos en cancha para dar vuelta le marcador. Lo que hasta fue destacado por el medio especializado Sofascore.

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El sitio de estadísticas ubicó al delantero como uno de los mejores del continente. En la categoría “hispanoamericanos en América”, Correa recibió nota 8.9, siento parte del top 5 de los mejores del último fin de semana previo al inicio del Mundial.

Un registro no menor ya que el hombre de los “Correazos” comparte la misma puntuación de jugadores como Paulo Dybala, que milita en la Serie A. Incluso super a Ronald Araújo, Emiliano Buendía, y Valentín Castellanos entre otros.

Lo que incluso es una alerta para Colo Colo ya que a final de año finaliza su vínculo con los albos. “Estoy tranquilo con mi contrato. En diciembre veremos los frutos de todo lo que he hecho en el año”, comentó el ariete que ya tiene siete goles en cuatro partidos.

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