Es top ten y tiene nueve títulos: el rival de Alejandro Tabilo en octavos de Roland Garros

El canadiense Felix Auger Aliassime superó al estadounidense Brandon Nakashima y se metió en la siguiente ronda del torneo sobre arcilla.

Alejandro Tabilo ya tiene su rival en Roland Garros. Tras superar al francés Moise Kouamé, ahora tendrá un contrincante top ten en octavos de final y que se ubica entre los candidatos al título.

Tras el triunfo del chileno sobre la revelación francesa por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 en tres horas 43 minutos, fue el turno de Felix Auger Aliassime y Brandon Nakashima.

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El primer set fue para el estadounidense en una hora y tres minutos de juego. Pero tras ello, el canadiense número seis del ranking ATP despertó: segundo set por 6-1, luego 7-6 y finalmente repitió la dosis por 7-6 y en un pie break donde ganó por 7-1.

En total fueron tres horas y 51 minutos de juego en el Court Phillippe Chatrier. Por lo que Auger Aliassime ya acumula varias horas en cancha tras los triunfos ante el argentino Andrés Burruchaga y el alemán Daniel Altmaier en las rondas previas.

El próximo rival de Alejandro Tabilo: es top ten y ganó nueve títulos

Así las cosas, ahora Felix Auger Aliassime aparece en el horizonte de Alejandro Tabilo. El tenista de 25 años nació en Montreal, a unos 543 kilometros de Toronto donde llegó a este mundo el “Jano”.

En la actualidad, Felix es el número seis del ranking y cuenta con nueve títulos en su carrera. Además en su cuenta de ahorro acumula 22 millones de dólares de Prize money.

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Felix Auger-Aliassime ahora será rival de Tabilo el lunes 1 de junio (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Además en el historial ante Tabilo, Auger Aliassime ganó el único partido que han disputado. Lo que fue en superficie rápida el 2025 en el Masters 1000 de Shanghai. En dicha jornada, Felix ganó por 6-3 y 6-3 en solo 87 minutos de juego.

Sin embargo, esta edición de Roland Garros ha destacado por las reiteradas sorpresas sobre la arcilla parisina. Por lo que tal como dijo Nicolás Massú “nada es imposible”. De momento el partido está programado para el lunes 1 de junio pero aún resta definir horario y en qué court se disputará.

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