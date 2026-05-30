Tras triunfo ante Moise Kouamé en Roland Garros: Alejandro Tabilo sorprende con nuevo ranking

El tenista nacional superó al francés revelación en el torneo y ahora sueña con la hazaña en la arcilla europea.

Alejandro Tabilo hace historia en Roland Garros. El chileno superó al tenista revelación del torneo Moise Kouamé en un maratónico partido y se metió en octavos de final.

La raqueta francesa recibió un wild card y fue escalando en el torneo. Con solo 17 años, Kouamé se transformó en la gran sorpresa de Roland Garros. A tal punto que tuvo sobre las cuerdas a Tabilo.

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El primer set se lo llevó por 6-4 y el público francés soñaba con tener a una de sus raquetas en instancias finales. Sin embargo, Tabilo despertó a tiempo y sacó a relucir su categoría. El zurdo se quedó con las siguientes tres mangas por 6-3, 6-4 y 7-6 para avanzar por primera vez a octavos de Roland Garros.

“Sabíamos que iba a ser duro, pero estoy enfocado en hacer mi juego. Empecé nervioso, me llevó un tiempo acomodarme para poder cerrarlo”, confesó Tabilo post triunfo.

En total fueron tres horas y cuarenta minutos de batalla para eliminar al 318 del mundo. Pero que a su vez le traen un premio doble para Tabilo. Al inicio del torneo su ranking ATP lo ubicaba en el puesto 36.

Alejandro Tabilo hace historia y disputará los octavos de final de Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Pero ahora con el triunfo sobre Kouamé y a salta hasta el 31 en el live ranking y podría seguir avanzando en el polvo de ladrillo de París. Cabe consignar que su mejor ubicación fue en 2024 cuando llegó a ser 19 del planeta tenis.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo?

Según la programación oficial, los octavos de Roland Garros comienzan el 1 de junio. Por lo que este lunes saltaría a la cancha nuevamente Alejandro Tabilo. ¿El rival? Se conocerá este sábado en el partido entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6º) y el estadounidense Brandon Nakashima (35º).

En resumen:

Alejandro Tabilo avanzó por primera vez a los octavos de final de Roland Garros.

El tenista chileno superó al francés Moise Kouamé en un partido de tres horas.

El próximo partido del actual número 31 del live ranking será el 1 de junio.