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Roland Garros

Novak Djokovic una vez más muestra su hidalguía tras perder en Roland Garros: “Fonseca jugó mejor”

El serbio cayó en la tercera ronda del Grand Slam francés y reconoció que Joao Fonseca hizo mejor las cosas en los puntos claves.

Por Carlos Silva Rojas

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Joao Fonseca le ganó a Novak Djokovic en Roland Garros.
© GettyJoao Fonseca le ganó a Novak Djokovic en Roland Garros.

Una nueva sorpresa se produjo en Roland Garros, porque este viernes fue eliminado en la tercera ronda Novak Djokovic, quien no pudo ante la potencia de Joao Fonseca.

El brasileño anotó su nombre en los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada, tras vencer al histórico serbio en casi cinco horas de partido.

Finalizado el encuentro, Nole acudió a la sala de prensa, donde fue muy hidalgo en reconocer que la derrota se debió a que el sudamericano de 19 años fue mejor en los puntos más importantes.

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Nole Djokovic indicó que el encuentro ante el sudamericano fue increíble y destacó la remontada de su contrincante, que siguió luchando a pesar de estar dos sets abajo en la cuenta.

“Bueno, ha sido un partido increíble del que formar parte. Obviamente es duro perderlo, pero hay que darle mucho mérito a Joao, porque mereció ganar el partido. Creo que, sin ninguna duda, jugó mejor que yo en los momentos más importantes“, dijo el ex número 1 del mundo.

“En esos momentos cruciales del cuarto y quinto set encontró intercambios y puntos increíbles. Encontró líneas, golpes espectaculares, fue impresionante”, agregó.

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Novak Djokovic quedó eliminado de Roland Garros. (Photo by James Fearn/Getty Images)

Novak Djokovic quedó eliminado de Roland Garros. (Photo by James Fearn/Getty Images)

Luego, Djokovic recalcó que “desde su lado fue increíble. Obviamente no es agradable enfrentarte a un jugador que está jugando a ese nivel, pero tampoco creo que yo haya hecho demasiadas cosas mal. Simplemente él fue mejor“.

Novak Djokovic se queda con las ganas de seguir avanzando en Roland Garros, torneo del cual ya fue eliminado Jannik Sinner y el que no jugó el lesionado Carlos Alcaraz.

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En síntesis

  • El brasileño Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic este viernes en tercera ronda de Roland Garros.
  • El partido entre Novak Djokovic y Joao Fonseca se extendió por casi cinco horas.
  • El tenista Jannik Sinner también quedó eliminado previamente del Grand Slam de Roland Garros.
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